Une conférence de Danie Beaulieu au profit de Centraide Haute-Côte-Nord Manicouagan

La docteure en psychologie Danie Beaulieu offrira une conférence-bénéfice au profit de Centraide Haute-Côte-Nord Manicouagan le 22 octobre en mode virtuel. Exclusive à la Côte-Nord, cette conférence abordera le sujet Prendre soin de soi en ces temps de bouleversements.

Mme Beaulieu est cocréatrice de la Thérapie d’impact et de l’intégration par les mouvements oculaires (IMO). Elle est l’auteure d’une vingtaine de livres, dix carnets de croissance, et de nombreux articles cliniques et scientifiques. Elle a été traduite en neuf langues en plus de recevoir le prix de l’Ordre de l’excellence en éducation en 2023.

« Bien que cette conférence sera en mode virtuel, elle aura une couleur très intime, car madame Beaulieu connaît bien les gens de la Côte-Nord pour nous avoir visités à quelques reprises dans le passé afin de former de nombreux intervenants de la région », assure Centraide, par voie de communiqué.

La thématique est en lien avec les crises qui surviennent dans nos vies. « Lorsque la COVID a atterri sur notre planète sans crier gare, nos vies ont été transformées. Mais des bouleversements, pandémie ou pas, nous en vivons tout au long de notre vie », souligne l’organisme.

Danie Beaulieu offrira l’occasion de réfléchir à sa vie sous différents angles et à mettre des efforts là où nous avons du pouvoir.

Tous les profits de cette conférence seront distribués à Centraide Haute-Côte-Nord Manicouagan afin de l’aider dans la lutte à la pauvreté.