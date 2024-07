Le festival Eau Grand Air ouvrira bientôt ses portes

Les heures sont comptées avant le début du festival Eau Grand Air de Baie-Comeau qui s’annonce être une édition exceptionnelle, selon la vente record de billets.

Julie Dubé, administratrice du conseil d’administration, est certainement fébrile.

« On se sent toujours fébrile à quelques heures de l’ouverture, lance-t-elle. Ce que j’aime, c’est toujours de voir arriver les gens quand on ouvre les portes et qu’on voit les files de gens qui attendent pour entrer. C’est là qu’on se dit : c’est pour ça qu’on le fait. »

Encore une fois, la programmation d’envergure du festival a fait le bonheur de bien des gens qui ont sauté rapidement sur des billets.

« Est-ce que je prends le risque d’aller chercher une Charlotte Cardin? Mais, après la première journée de vente, on a vu qu’on a bien fait et finalement, ce n’était pas vraiment un risque », exprime Julie Dubé.

Rappelons que Charlotte Cardin sera en prestation samedi soir sur la scène du parc des Pionniers. La programmation affiche également Bleu Jeans Bleu, Ludovick Bourgeois, Les Salebarbes, 2Frères et encore plus.

Hausse d’achalandage

« Entre 2022 et 2023, on avait une hausse d’achalandage de 54% et on risque d’avoir l’équivalent cette année », affirme Julie Dubé.

« On est content car on veut de la croissance, c’est pour ça qu’on investit de plus en plus en programmation et qu’on peut avoir des artistes internationaux », poursuit-elle.

Même si le festival n’a pas encore donné son coup d’envoi, cette dernière peut toutefois dire que « l’an prochain, on va encore prendre des risques, car on sait que les gens vont répondre présents. »