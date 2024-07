Festival Eau Grand Air : 4250 billets vendus pour le premier soir

Le festival Eau Grand Air a débuté en grand jeudi soir avec le groupe Bleu Jeans Bleu, qui a fait dansé les quelques 4 000 festivaliers au parc des Pionniers.

Les musiciens se sont vêtus de leurs plus beaux habits en denim pour offrir à la foule un répertoire rempli de chansons à succès, en allant de Bacon en bedaine, tiré de leur plus récent album Top Minou, en passant par Fifth wheel et la très populaire Coton ouaté, largement demandée tout au long du spectacle.

Les spectateurs ont chanté à tue-tête presque toute la soirée. Le chanteur de la troupe, Claude Cobra, a même visité, grâce à un « tour de magie », la foule pendant J’ai mangé trop de patates frites. Plusieurs personnes ont eu la chance de se « confesser » en criant au micro de l’artiste qu’ils avaient mangé trop de patates frites.

La nostalgie est à son comble

Baie-Comeau était prête à chanter et bouger sur le rythmes des chansons du mythique groupe Les BB, chantées par Ludovick Bourgeois.

Non seulement le fils de feu Patrick Bourgeois a offert un énorme karaoké avec la chanson T’es dans la lune, avec les paroles inscrites à l’écran au fond de la scène, il a aussi enchaîné les chansons phares de la fin des années 1980 et des années 1990.

Tant les Nord-Côtiers que les gens venus de l’extérieur, jeunes et moins jeunes, ont embarqué en entendant les notes de Donne-moi ma chance, Fais attention, et encore plus.

Les chansons Voyou et Tu ne sauras jamais ont été supportées par des images du père de Ludovick Bourgeois et du groupe, pour le bonheur des plus nostalgiques.

Place au talent local

L’organisation du festival fait une place aux artistes locaux, alors que la première soirée a débuté avec le groupe originaire de Pessamit, Petapan.

Ils ont offert des chansons originales en innu, ce qui a fait danser bien des festivaliers qui sont arrivés dès l’ouverture des portes sur le site. Les musiciens ont aussi su réchauffer la foule, sous un beau soleil, avec des reprises de chansons, autant en français qu’en anglais.

Vendredi soir, le festival prévoit encore une grosse soirée, avec le groupe de Baie-Comeau, The Delorean sur le coup de 18 h 45, pour laisser ensuite place à la chanteuse Brittany Kennell et au groupe Les Salebarbes.