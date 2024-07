Festival Eau Grand Air : la deuxième soirée commence avec The Delorean

La soirée chargée du vendredi au parc des Pionniers débute avec un voyage à travers les plus grands succès de toutes les décennies, allant des années 1950 à aujourd’hui.

C’est le groupe local The Delorean qui, dès les premières notes de Thriller de Michael Jackson, fait avancer les gens près de la scène pour taper des mains.

« Le but, c’est d’aller dans tous les styles pour que chacun y trouve son créneau, toujours avec la sauce rock ‘n’ roll. On veut faire danser le monde, leur faire vivre une belle expérience », ont lancé Marianne Michaud et Luc Landry au Micro d’Anne-So, le podcast du Manic, en direct sur Facebook.

Encore plus danser

Les deux autres spectacles de la soirée risquent de faire énormément danser les gens.

Tout d’abord, Brittany Kennell embarquera bientôt sur scène. Celle qui fait sa place dans la scène du nouveau country pop québécois offrira un spectacle de 90 minutes combinant le feu de Shania Twain et l’attitude de Sheryl Crowl.

« Je suis allée à Sept-Îles il y a deux ans, mais jamais ici à Baie-Comeau et j’ai tellement hâte. Quand j’ai vu que j’avais ce festival, j’avais hâte de retourner sur la route, elle est tellement belle. Je capote », s’exclame-t-elle au Micro d’Anne-So.

« J’ai la vibe ici », ajoute-t-elle.

Finalement, les Salebarbes, le projet d’Éloi et de Jonathan Painchaud, de Kevin McIntyre, Georges Belliveau et Jean-François Breau, vont conclure la soirée avec de la musique À boire deboutte.