Les marchés publics s’en viennent au parc des Pionniers

Bonne nouvelle pour les amateurs de produits régionaux : les marchés publics de la Manicouagan ne sont pas chose du passé. Ils seront de retour cet été au parc des Pionniers de Baie-Comeau.

Plus précisément, à compter du 13 juillet, il sera possible de retrouver les agriculteurs et artisans de la région. Ils seront présents de 10 h à 13 h tous les samedis jusqu’au 28 septembre.

Un autre grand retour, les croque-livres seront aussi de la partie cette saison. Les acheteurs pourront y jeter un coup d’oeil pour s’inspirer sur la cuisine des produits locaux.

Deux nouveaux kiosques feront leur arrivée au marché public Desjardins, soit ceux des Jeunes entrepreneurs de la Manicouagan et différents organismes de la région.