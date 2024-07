Festival Eau Grand Air : on entame déjà la dernière soirée

C’est enfin ce soir que la très attendue Charlotte Cardin foulera les planches du festival Eau Grand Air. Alors que l’événement a battu un record de foule au parc des pionniers vendredi, les organisateurs attendent certainement beaucoup de festivaliers en ce samedi soir.

Katia Rock, qui a fait un choix de seulement cinq festivals cet été, entame cette dernière soirée.

Celle qui a expliqué d’entrée de jeu qu’elle a quitté sa communauté de Malio était très fébrile de retrouver sa Côte-Nord. « C’est important pour moi [d’être ici] parce que je suis chez moi, c’est mon territoire. Je me sens vraiment choyée d’être invitée », a-t-elle dit au Micro d’Anne-Sophie, le podcast du Manic en direct sur Facebook durant la journée.

Attention au gros party

Les 2Frères invitent ensuite tous le monde à leur « gros party de gang ». « On va passer à travers à peu près toutes les chansons que les gens connaissent et après, on a des surprises, comme des reprises qu’on fait. On s’amuse pas mal sur scène », s’est exclamé Erik Caouette.

Finalement, tel que mentionné plus haut, c’est Charlotte Cardin qui clôturera le festival, qui a battu un record de vente de billet. La chanteuse québécoise cartonne à l’international, en plus d’une tournée canadienne qui affiche complète d’un bout à l’autre du pays, avec plus de 47 000 billets vendus.