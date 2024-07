C’était le dernier Chute-aux-Outardes Bike Show

Celui qui est à la tête du Chute-aux-Outardes Bike Show depuis 24 ans, Ken Desbiens, a pris ses festivaliers par surprise le 6 juillet. Il a annoncé sur les réseaux sociaux « la fin » de l’événement qu’il a créé en 2000.

« Il est temps de penser à ma santé et à ma famille. J’aurais aimé me rendre à 25, mais malheureusement, mon corps a dit non. Il n’y a pas vraiment de bon moment pour tirer la plug sur un événement rassembleur comme celui-ci, mais des ennuis de santé me forcent à ralentir et à penser a moi », a-t-il écrit quelques jours seulement après la 24e édition du Bike Show.

L’organisateur dit toutefois avoir le cœur rempli de fierté et le sentiment du devoir accompli.

Pour conclure sa publication, M. Desbiens remercie tous ceux qui ont participé à l’organisation de l’événement annuel, tous les bénévoles ainsi que la Municipalité de Chute-aux-Outardes.

« Finalement, un immense merci à vous tous pour nous avoir suivis, encouragés et pour avoir participé à chaque édition. Vous avez fait de nous de meilleures personnes », conclut-il.