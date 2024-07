Baie-Comeau célèbre la Fête du nautisme 

La Fête du nautisme est un succès alors que bien des Baie-Comois ont profité de la journée portes ouvertes le 6 juillet au port de Baie-Comeau.

Une nouveauté cette année a été appréciée de la population. « On a offert des sorties en mer gratuites avec Expédition Pirsuq, ce qui a été possible grâce à la collaboration de la Corporation de gestion du port de Baie-Comeau », indique Bruno Cousin, qui est administrateur du Club nautique de Baie-Comeau et responsable des activités de la Fête du nautisme.

Dès le début de la journée, les réservations pour ces sorties en zodiac se sont prises très rapidement. « J’ai eu de bons commentaires, je crois que les gens ont vraiment aimé cette nouveauté », lance M. Cousin.

Pour Karine Otis, présidente-directrice générale du Port de Baie-Comeau, il était important de s’impliquer à la Fête du nautisme.

« On voulait s’inscrire dans ces activités et faire la démonstration aux gens que le port de Baie-Comeau est un citoyen corporatif envié, autant pour le côté commercial que du côté des loisirs et de l’accessibilité », exprime-t-elle.

Portes ouvertes

Le but premier de l’activité est d’offrir une journée portes ouvertes afin que la population puisse se promener sur les quais privés.

« La population est invitée à discuter avec les propriétaires de bateau et même monter sur les bateaux. Nous avons aussi la présence des pompiers, de la Sûreté du Québec qui met à l’eau leur bateau et de la Garde côtière canadienne qui diffuse des messages de prévention », décrit Bruno Cousin.

Les gens ont pu également assister à une simulation de récupération de personne à la mer.