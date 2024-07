La piste d’athlétisme du Cégep de Baie-Comeau ne répond plus aux besoins

Le Cégep de Baie-Comeau a obtenu une aide financière de 1 318 049 $ pour l’ajout d’un revêtement synthétique sur l’anneau de course de la piste d’athlétisme qui permettra à l’infrastructure de mieux répondre aux besoins actuels des différents utilisateurs.

« Elle est désuète, ne correspond plus aux standards recherchés et n’est aucunement représentative des infrastructures que l’on retrouve pour les institutions scolaires liées à l’enseignement supérieur. Le site est de moins en moins utilisé par le personnel enseignant en éducation physique, par les équipes sportives du Cégep et par les organisateurs de compétitions en raison de sa désuétude », explique la technicienne en information au Cégep, Anne Tremblay.

L’absence d’un revêtement synthétique entraîne plusieurs désagréments, selon l’établissement scolaire qui déplore notamment « la perte d’athlète régional de haut niveau » ainsi que le manque « de compétitions régionales ou provinciales en raison de l’absence d’un revêtement synthétique et d’un nombre de couloirs suffisants pour les différentes disciplines ».

Le soutien financier offert par le Programme d’aide financière aux infrastructures récréatives, sportives et de plein air n’est pas suffisant pour couvrir les coûts des travaux. Il correspond à 66 % du total du projet. La participation financière du Cégep de Baie-Comeau s’élèvera à 34 % des coûts admissibles pour un montant de 681 951 $.

« Le conseil d’administration du Cégep de Baie-Comeau a déjà autorisé une réserve financière pour le projet au montant de 550 000 $. Le financement manquant est actuellement de 131 951 $ », confirme Mme Tremblay précisant que les administrateurs décideront s’ils veulent aller de l’avant à la prochaine réunion.

Advenant une réponse positive, la suite s’enclenchera, soit la conclusion des plans et devis (septembre à novembre), la recherche du financement manquant (septembre à décembre), le lancement d’un appel d’offres public (décembre) et la réalisation des travaux à compter du printemps 2025.

Nature des travaux

Le projet consiste en l’ajout d’une surface synthétique pour la piste d’athlétisme comprenant des aires en caoutchouc (revêtement synthétique), le tout basé sur une dimension d’environ 5 500 m2. « Le centre du terrain de la piste en pelouse demeurera en gazon pour la tenue des parties de soccer, rugby et autres sports en lien aussi avec la volonté institutionnelle de conserver les espaces verts. La surface existante est en poussière de pierre », précise la technicienne en information.

Cette amélioration de l’infrastructure ne bénéficiera pas uniquement aux étudiants du collège. La clientèle universitaire de l’antenne de l’UQAR, les élèves de l’école secondaire Serge-Bouchard, les membres du personnel, les étudiants des écoles primaires, les organismes sportifs reconnus par la Ville de Baie-Comeau et les citoyens en profiteront également.

Le Cégep de Baie-Comeau prépare sa candidature depuis janvier 2022. Pour son dossier, il a réalisé la préparation des plans et devis par une firme en ingénierie et une firme en architecture de paysage. L’établissement a aussi octroyé un mandat pour des analyses géotechniques.

« L’anneau de course date du début des années 80. Il n’y a pas eu d’améliorations importantes dans les dernières années. Une deuxième phase est à venir dans les prochaines années en lien avec l’éclairage du site », dévoile la porte-parole.