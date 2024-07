Du 16 au 19 juillet, des entraves sur le chemin Mont-Ti-Basse auront lieu.

La circulation se poursuivra en alternance à l’aide de feux et la voie sera rétrécie de 3,5 m le mardi, mercredi et vendredi et de 3 m le jeudi.

Les travailleurs seront présents en semaine de 6h30 à 17h30.

Sarah Gaudreault conseillère en communication pour le Ministère des Transports et de la Mobilité durable précise qu’ils s’agit de « travaux mineurs ».