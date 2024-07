Expédition Bleue : plastique et Saint-Laurent ne font pas bon ménage

La seconde édition de l’Expédition Bleue, une mission scientifique et interdisciplinaire, prendra le large du 21 juillet au 5 août pour documenter les impacts de la pollution plastique dans le fjord du Saguenay et l’estuaire du Saint-Laurent.

L’équipage à bord du voilier Vanamo aura pour mission de recenser et d’évaluer la présence de macroplastiques sur le littoral et de microplastiques dans les eaux de surface de l’écosystème marin. L’Université McGill, l’Université du Québec à Rimouski et Pêches et Océans Canada sont partenaires du volet recherche.

On souhaite de plus « évaluer les efforts nécessaires pour prévenir les effets néfastes de la pollution plastique » alors que 80 % de la pollution des océans provient des fleuves et des rivières intracontinentaux.

Le trajet qu’empruntera le Vanamo.

Le parc marin Saguenay-Saint-Laurent servira de laboratoire à ciel ouvert aux membres de l’expédition qui évalueront, notamment, la présence de microplastique dans les tissus d’organismes invertébrés.

Un important volet artistique s’ajoute à la mission qui se veut « une véritable plateforme de création et d’exploration pour des artistes de plusieurs horizons ». Musiciens, écrivains et vidéastes seront des témoins de premier plan et des courroies de transmission avec le public, comme lors de l’expédition de 2022, largement documentée.

Des activités de nettoyage des berges sont prévues tout au long du parcours.

L’Expédition bleue convie de plus toute la population à joindre le mouvement « Juillet sans plastique », un défi en cette période estivale où les casse-croûtes et autres « prêts-à-manger-avec-ustensiles-barquettes-et-autres-accesoires-jetables générateurs de plastiques à usage unique ont la cote!

L’aventure, menée par l’Organisation bleue, sera lancée en grande pompe à Québec le le 21 juillet dès 10 h au port de croisière international de Québec avec portes ouvertes sur le voilier Vanamo, nettoyage de berges et spectacle gratuit sur le quai par Qualité Motel, un groupe reconnu pour son engagement envers le Saint-Laurent, dès 16 h.

“L’Expédition Bleue est plus qu’une mission scientifique : elle vise à inspirer et à encourager les citoyens à protéger la planète bleue, en redonnant au Saint-Laurent toute sa splendeur pour les générations futures”, indique-t-on.

Les détails des activités de nettoyage seront disponibles sur la page facebook de l’Expédition ici.