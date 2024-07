Laurence Côté vivra le rêve olympique

Laurence Côté a, du plus loin qu’elle se souvienne, eu le rêve olympique. Même si la Baie-Comoise d’origine a dû laisser derrière elle sa vie d’athlète et sa chance de compétitionner, elle s’envolera à Paris pour assister l’équipe nationale d’Aviron Canada aux Jeux olympiques.

« J’accompagne l’équipe au niveau logistique », explique celle qui travaille avec Aviron Canada comme « National team coordinator ».

« Quand je vais suivre une équipe, ma position devient team manager. […] On part pour un camp d’entraînement en Italie. C’est moi qui organise ce camp et ensuite, on fait la transition. On va partir pour les Jeux olympiques à Paris le 20 juillet », indique-t-elle.

Se réorienter

Laurence Côté a déménagé en Colombie-Britannique en 2017 afin de s’entraîner pour le nouveau cycle olympique en athlétisme, après les Jeux olympiques de Rio.

« En 2020, j’étais très en forme, ça allait super bien. Mes performances étaient très bonnes. Mais, il y a eu la COVID-19 et je n’avais plus accès à des studios », confie la sportive de 33 ans.

« En plus, au début les JO étaient toujours reportés, ajoute-t-elle, on ne savait pas ce qui allait se passer. En tant qu’athlète, on devait toujours rester sur un high de performance et je me suis blessée. »

Jamais en mesure de reprendre le dessus sur sa blessure, elle commence à penser à de nouvelles options de travail dans le milieu du sport en 2021.

C’est là qu’une chance extraordinaire s’est présentée à elle, alors qu’elle a toujours côtoyé l’équipe d’Aviron Canada puisque ses bureaux se situaient tout près.

« C’est sûr que c’est en deuil. Mais, j’ai tellement de respect pour le travail que les athlètes font. Même si je ne l’ai pas vécu en tant qu’athlète, car je ne me suis pas rendue à ce niveau, je comprends bien l’investissement et l’énergie. Ce sont des outils qui me permettent de faire le travail que je fais », mentionne Laurence Côté.

Baie-Comeau à cœur

« Je suis fière d’où je suis, je prends vraiment tout ça à cœur, dit-elle. Il faut savoir qu’à travers toute mon expérience, toutes les étapes que j’ai franchies, la communauté de la Côte-Nord et de Baie-Comeau a toujours été une grosse partie de moi. »

Même en étant aujourd’hui loin de sa Côte-Nord natale, elle y garde « une place précieuse dans mon cœur ».

« C’est coûteux de voyager comme ça, c’est coûteux la vie d’athlète. Mon parcours d’essayer d’aller chercher les JO, ça a toujours été grâce à la Côte-Nord », soutient la Nord-Côtière.

Laurence Côté est fébrile à l’approche de cette grande aventure que sont les Jeux olympiques et aura certainement une pensée pour son beau patelin.