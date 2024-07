Comment cohabiter avec l’ours noir en 6 conseils

Vivre en harmonie avec la faune sauvage est un défi qui nécessite une vigilance constante et des mesures préventives appropriées. Parmi les animaux les plus présents et parfois problématiques dans certaines régions, l’ours noir est en tête de liste.

La plupart des incidents liés aux ours noirs proviennent de nos propres habitudes et de la disponibilité de sources alimentaires attractives sur nos propriétés. Quand les ours découvrent ces ressources, ils perdent rapidement leur méfiance naturelle envers les humains, ce qui peut entraîner des risques pour la sécurité publique, selon le ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP).

Pour éviter des situations dangereuses, plusieurs mesures peuvent être prises, allant de la capture et la relocalisation des ours à l’abattage dans des cas extrêmes où les autres solutions n’ont pas fonctionné. Cependant, la meilleure approche reste la prévention, estime l’instance gouvernementale.

Voici quelques conseils* pour dissuader les ours noirs de s’approcher de votre propriété :

Ne jamais nourrir les ours. Gestion des déchets : Sortez les ordures uniquement le jour de la collecte. Entreposez les déchets à l’intérieur, dans une remise, un garage ou un conteneur résistant aux ours, en attendant la journée de la collecte. Nourriture pour animaux domestiques : Ramassez la nourriture de vos animaux domestiques. Ne laissez pas de nourriture à l’extérieur pendant la nuit. Mangeoires à oiseaux : Enlevez les mangeoires à oiseaux pendant les périodes propices à la présence des ours noirs. Nettoyage du barbecue : Nettoyez souvent votre barbecue. Ne jetez pas les graisses résiduelles sur votre terrain. Faites fonctionner le gril cinq minutes de plus pour brûler les résidus de cuisson. Gestion des arbres fruitiers : Cueillez les fruits dès qu’ils sont prêts et ramassez régulièrement ceux tombés au sol autour de vos arbres et arbustes fruitiers.

« En adoptant ces pratiques, vous contribuerez à maintenir une distance sécuritaire entre les ours noirs et les zones habitées, la prévention est essentielle pour protéger à la fois les humains et les ours », conclut le MELCCFP dans une publication Facebook.

* Source : ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs