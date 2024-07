La serre prend forme au CEDFOB

Dès cet automne, le Centre d’expérimentation et de développement en forêt boréale (CEDFOB) pourra davantage se développer grâce à une grande serre, qui est en construction derrière le bâtiment.

Rappelons d’abord que le projet de serre a débuté à l’automne dernier. Il s’agit d’un projet commun avec le Cégep de Baie-Comeau. La construction de l’immense structure avance dans les temps.

« Présentement, au CEDFOB, on a des laboratoires de micropropagation, où on fait la modification végétale. Une fois que la multiplication est faite, ces plans-là doivent être acclimatés, on doit les sortir de leur petit environnement. Ça leur prend un espace pour prendre de la croissance. Donc, les serres vont servir en partie à ça », explique la directrice générale du CEDFOB, Judith Gagné.

Ensuite, les plans seront disposés à l’extérieur ou en laboratoire. « On a aussi d’autres plans qu’on part directement en terre, ça partir de graines de semence », ajoute-t-elle.

« Ceux-là, on peut les partir directement en serre et non dans le laboratoire. Donc, dans les serres, à ce moment-là, on peut faire le démarrage des plans pour nos recherches à partir de la serre », informe Mme Gagné, qui avoue avoir bien hâte que tout prenne place.

« Il va rester à faire toute la partie ventilation et électricité qui demande un certain temps, car tout sera automatisé à l’intérieur. On devrait être bon pour faire une mise en route vers octobre ou novembre », indique-t-elle.

En attendant que tout soit fonctionnel, le CEDFOB n’a toutefois pas arrêté sa production. « Ce qu’on fait présentement, on met les plants dans un local, qui sert à plusieurs choses. En attendant donc d’avoir la serre, j’ai un paquet d’étagères placées ici et là », dit-elle.

Puisqu’il y a beaucoup d’étapes de manipulation, il est important pour le CEDFOB d’être bien équipé pour chacune d’elle pour en tirer le maximum de bénéfice.