Un tournoi de golf au profit de la chirurgie orthopédique à Baie-Comeau

La 25e édition du tournoi de golf « Les 9 trous de la santé Cargill » au profit de la Fondation de la santé et des services sociaux de Manicouagan (Fondation SSSM), a eu lieu le 4 juillet à Baie-Comeau. Elle a permis d’amasser 20 000 $ qui serviront à l’achat d’un instrument pour la chirurgie orthopédique.

Après 8 ans d’absence, le tournoi de golf a célébré son grand retour ainsi que son 25e anniversaire. Avec les bénéfices de cet événement, la Fondation SSSM fera l’acquisition d’une pince Colinéaire pour le département de chirurgie orthopédique de l’Hôpital Le Royer.

« Cet instrument diminuera le temps chirurgical, améliorera la réduction de fractures, favorisera un potentiel de guérison et préservera l’intégrité des tissus. Il facilitera certaines procédures et améliorera définitivement ma qualité de vie au travail », affirme Dr Denis Lavoie, chirurgien orthopédiste.

Activités et surprises

Plusieurs activités et surprises étaient de la partie au Club de golf de Baie-Comeau dans le but d’agrémenter la journée des participants. Concours de putting afin de remporter un four à pizza, concours Trou d’un coup afin de remporter un VTT ou une carte de membre, moitié-moitié, party country avec dégustation de mini-burgers de viandes effilochées, cocktail dînatoire et plus encore ont été organisés au grand bonheur des golfeurs.

À la fin de cette journée, Cargill, le partenaire principal du tournoi, a annoncé publiquement son engagement à ce titre pour les trois prochaines années. À la suite de cette merveilleuse annonce, la Fondation SSSM planifie déjà la 26e édition qui aura lieu en juillet 2025.