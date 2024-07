50 ans de lutte à l’égalité des sexes en une exposition

La Société historique de la Côte-Nord à Baie-Comeau accueille actuellement l’exposition itinérante 50 ans d’engagement pour l’égalité entre les femmes et les hommes. Présentée par le Conseil du statut de la femme pour célébrer son 50e anniversaire, elle est accessible au public pour toute la période estivale jusqu’au 29 août.

Me Louise Cordeau, présidente du Conseil du statut de la femme, évoque l’importance de cette exposition et de son arrivée à Baie-Comeau.

« C’était particulièrement important pour moi et pour le conseil que cette exposition itinérante se rende partout au Québec, et pour nous, la destination de Baie-Comeau était une destination rêvée. Il y a beaucoup de choses qui se passent chez vous, on en fait partie et on est très fiers », dit-elle avec enthousiasme.

L’exposition explore cinq décennies d’avancées et de défis pour les femmes québécoises, et a rencontré un accueil enthousiaste jusqu’à maintenant.

« L’intérêt pour la Maison du patrimoine, qui s’appelle Napoléon Alexandre Comeau, est né de ça. On a eu une demande et c’est avec un grand bonheur que l’exposition se retrouve à Baie-Comeau. Pour avoir pris connaissance des activités, Catherine Pellerin semble faire un travail assez extraordinaire avec l’animation », ajoute Me Cordeau.

La Maison du patrimoine offre un cadre historique idéal pour cette rétrospective, permettant aux visiteurs de s’immerger dans l’histoire et les luttes des femmes au Québec.

En plus de l’ampleur historique de l’exposition, l’engagement local est également mis en avant. « Ce que j’ai appris, c’est qu’à travers l’engagement de la Maison du patrimoine, on a nommé deux coprésidentes Françoise Richard et Claire Du Sablon, et il y a des ateliers de discussions », raconte fièrement la présidente du conseil.

« On en a profité pour rendre hommage à d’autres femmes et organismes qui sont très engagés dans les milieux de votre région pour défendre les enjeux d’égalité et porter ces enjeux d’égalité. Donc la saveur locale dans l’engagement des femmes et de la communauté est manifestement déployée à travers l’exposition », poursuit-elle.

Elle se dit très impressionnée par le travail accompli par les coprésidentes et l’engagement mis au service de cette cause et de l’exposition. « C’est un grand privilège pour le conseil de savoir que chez vous, notre exposition est bien portée et mise en valeur », termine Me Louise Cordeau.

L’évolution du rôle de la femme et de ses droits

L’exposition ne se contente pas de retracer le passé, elle incite également à réfléchir sur les défis actuels et futurs en matière de droits des femmes. En parcourant les différentes sections de l’exposition, les visiteurs sont invités à s’interroger sur les progrès réalisés, mais aussi sur les combats qui restent à mener pour une égalité réelle et durable.

« Avant, on parlait d’épouses, mères, ménagères, les femmes n’avaient pas vraiment accès au marché du travail. Les femmes avaient peu de représentation de femmes scolarisées, de femmes dans des métiers traditionnellement masculins. Alors, on montre à travers l’exposition l’évolution du rôle de la femme, mais aussi des modèles qu’on transmet », mentionne Me Cordeau.

L’engagement du Conseil du statut de la femme pour la promotion et la défense des droits des femmes a été constant et déterminant au cours des cinq dernières décennies. À travers des initiatives comme cette exposition, il continue de sensibiliser et d’informer le public, tout en rendant hommage aux pionnières et militantes qui ont marqué l’histoire du Québec, et notamment de la Côte-Nord.

« On a des moments capturés dans l’histoire du féminisme parce que l’évolution de l’égalité entre les hommes et les femmes au Québec dépend des lois, dépend des politiques sociales, mais aussi dépend des mouvements sociaux », souligne Me Cordeau.

Alors que l’exposition se prépare à poursuivre son voyage à travers la province, elle laissera derrière elle à Baie-Comeau une empreinte significative, rappelant à tous l’importance de la mémoire et de l’engagement pour l’égalité.

Des acquis, mais toujours des enjeux

Pour Me Louise Cordeau, l’exposition ne se limite pas à un simple devoir de mémoire. « Un des éléments que défend vivement le Conseil du statut de la femme, ce sont l’ensemble des enjeux d’éducation, de savoir et connaître les privilèges que l’on a de vivre dans cette société québécoise qui a des valeurs d’égalité qui est un modèle dans le monde. »

Dans un monde en perpétuelle évolution, le temps a prouvé que les droits des femmes sont encore fragiles, et que rien n’est acquis. Il faut être conscient des valeurs de notre société afin de continuer à les défendre, les faire vivre et éviter les reculs, selon la présidente.

« Pour les personnes plus âgées, je pense qu’ils vont revenir sur des pans de l’histoire qui sont très importants au Québec et pour les personnes plus jeunes, elles vont découvrir par exemple qu’une femme ne pouvait pas signer un bail. La première députée à l’Assemblée nationale, Marie-Claire Kirkland-Casgrain, a été élue et c’est son conjoint qui a dû signer son bail à Québec, car elle n’avait pas le droit », rappelle Louise Cordeau.

Elle ajoute que l’accès à la scolarisation, à l’université, ou encore le fait de pouvoir accéder à des métiers comme policière ou pompière ne sont que récents et que quelques décennies plus tôt, cela était encore inimaginable.

« Les femmes étaient reléguées à la sphère domestique. Les femmes étaient des mères et des épouses. Alors l’accès des femmes au marché du travail, aujourd’hui, ça nous semble une évidence, mais 50 ans, ce n’est pas loin. On n’est pas dans une longue période de l’histoire, mais dans ces 50 ans-là, l’ensemble des politiques sociales et des lois a fait en sorte que la place des femmes dans notre société, dans tous les milieux, n’est plus discutée. Est-ce qu’elle est égale ? Est-ce qu’elle est égalitaire ? Pas encore, mais elle n’est plus discutable », témoigne la porte-parole.

Me Cordeau tient néanmoins à souligner l’importance de cette exposition pour sensibiliser et éduquer le public. En plus de retracer le chemin parcouru, l’exposition évoque les enjeux persistants dans la vie des femmes comme les violences faites aux femmes, la charge mentale qui pèse sur leurs épaules et les droits qu’elles ne possèdent pas encore.

« On évoque la place des femmes au niveau de l’éducation, on évoque certains domaines où les femmes sont moins présentes et les enjeux qui existent dans notre société. Mais c’est sûr que cette exposition-là a été créée dans une perspective d’éducation et de sensibilisation, c’était le grand objectif », conclut-elle.