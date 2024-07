14 nageurs partent pour la Barbade

En novembre prochain, un groupe formé de 14 membres du Club aquatique des 100 maîtres de Baie-Comeau prendra la direction de la Barbade pour participer au célèbre Barbados Open Water Festival, une compétition de natation en eau libre. Sylvie Letarte, 61 ans, entraîneuse et directrice générale du club, prépare ce voyage depuis plusieurs semaines déjà.

« Nous sommes 14 personnes du Club aquatique les 100 maîtres à partir à la Barbade. Dans le groupe, il y a une jeune fille qui n’est pas majeure, et les autres, ce sont des adultes dans différentes catégories d’âge. On a des personnes jusqu’à la catégorie 65-69 ans », dévoile Sylvie Letarte.

La compétition internationale, qui se tiendra les 9 et 10 novembre, comprend diverses épreuves en eau salée. « Il y a deux journées d’épreuves, la première c’est le 1,5 km et la deuxième journée, il y a des épreuves de 3 km, 5 km et 10 km », précise-t-elle.

Les membres du club, motivés à performer, ont intensifié leur entraînement depuis l’automne dernier jusqu’à nager depuis peu dans les eaux du lac Petit Bras.

« Dans le calendrier régulier de la saison, les gens s’entraînent dans le Club aquatique en piscine d’intérieur ici à Baie-Comeau. En ce moment, depuis un certain temps, la plupart des nageurs s’entraînent dans le lac. J’ai des gens qui s’entraînent le matin dès 6 h, d’autres à 7 h, ça dépend des horaires de travail. Là, les gens s’entraînent à nager plus de volume afin d’être prêts pour faire leurs épreuves pour le mois de novembre », ajoute la directrice générale.

Pour plusieurs participants, cette compétition n’est pas une première expérience dans les eaux de la Barbade.

« Pour certaines membres du groupe, dont moi, c’est la troisième fois. Pour d’autres, c’est leur deuxième fois et pour certains, c’est la première fois qu’ils vont participer à ce genre de compétition. C’est moi qui coordonne la participation du groupe, on a déjà participé en 2016 et en 2018. Les gens m’ont demandé qu’on y retourne pour 2024 », dit-elle avec fierté.

Le Barbados Open Water Festival attire des participants du monde entier, y compris des nageurs de haute compétition. « L’an passé, on n’était pas là, mais il y avait beaucoup de membres de l’équipe canadienne d’eau libre de natation », se rappelle Mme Letarte.

Outre la compétition, l’événement offre également trois journées de pratique qui permettent aux participants de découvrir la beauté de la Barbade et ainsi, s’acclimater à ses eaux avant la compétition.

« La première journée, c’est un 2 km par exemple. C’est une sortie organisée en eau libre, il y a tout le staff pour la sécurité qui suit les nageurs, avec les transports, et ça permet de découvrir certains endroits de la Barbade. Là, ça sera dans la Carlisle Bay, là où se disputera la compétition. Le lendemain, c’est à Miami Beach et les conditions sont différentes, c’est plus escarpé à certains endroits et il y a un peu plus de vagues, donc c’est plus challengeant. Après, le troisième jour, c’est à Port Saint-Charles, et l’eau est un peu plus calme, et il y a le 10 km de pratique », raconte-t-elle.

Pour Sylvie Letarte, ces compétitions représentent un véritable défi personnel.

« La première année, j’ai fait le 10 km et ça a quand même pris 3 h 19. C’est quand même quelques heures et il faut que tu sois prêt si tu veux faire un 10. On était 17 nageurs et on a été que 2 à le faire. La plupart ont fait 3 km ou 5 km. Cette année, les gens vont être plus au 5 km et je vais probablement moi-même faire le 5 cette année », conclut-elle.