Des conditions favorables à Labrador City

À Terre-Neuve-et-Labrador, le premier ministre Andrew Furey se réjouit que les températures plus fraîches et les précipitations offrent des conditions favorables pour lutter contre l’incendie de forêt qui menace Labrador City.

Lors d’une conférence de presse dimanche, il a déclaré que le feu n’a pas pris d’ampleur significative au cours de la nuit et a qualifié les prévisions météorologiques de «très encourageantes».

Malgré ces progrès, le premier ministre croit qu’il est trop tôt pour dire quand les quelque 7450 habitants de la ville qui ont reçu l’ordre de quitter les lieux vendredi soir seront autorisés à regagner leur domicile.

L’incendie était considéré comme maîtrisé en début de semaine, mais un changement soudain des conditions météorologiques a fait passer la superficie de l’incendie de six à environ 100 kilomètres carrés vendredi.

Grâce à l’amélioration des conditions météorologiques et aux efforts massifs des équipes sur le terrain, le feu est à environ six kilomètres de Labrador City et à un kilomètre de la décharge de la ville.

Le ministre fédéral de la Protection civile, Harjit Sajjan, a annoncé dimanche qu’il a approuvé la demande d’aide de la province et qu’Ottawa mobiliserait «toutes les ressources fédérales nécessaires» pour lutter contre l’incendie.

Par ailleurs, à Wabush, les résidents sont toujours invités à se préparer à une évacuation rapide en cas d’aggravation de l’incendie.