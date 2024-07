La chasse à l’As pour Centraide

En juin, Centraide Haute-Côte-Nord Manicouagan a lancé une nouvelle initiative pour amasser des fonds : la loterie La chasse à l’As. Josée Mailloux, directrice générale de l’organisme, partage les détails de cette campagne et l’impact qu’elle espère en tirer pour les communautés locales.

« Les besoins sont très grands chez Centraide, et on cherchait une façon d’innover, de trouver une source de revenus différente de ce qu’on est habitué de faire. La majorité de nos financements viennent de campagnes en milieu de travail, donc j’ai commencé à explorer ce qui se faisait ailleurs », explique Josée Mailloux.

« Puis, je suis tombée sur la loterie La chasse à l’As, qui est très populaire dans les provinces maritimes où il n’est pas rare qu’elle fasse des millionnaires. J’ai amorcé les démarches avec la Régie de l’alcool, des courses et des jeux pour obtenir notre certification et notre permis. »

Plus précisément, il s’agit d’une loterie à lots progressifs. Chaque semaine, des billets sont mis en vente et un tirage est effectué.

La vente des billets permet de remettre 50 % des sommes chaque semaine à Centraide, et l’autre 50 % est divisé en deux parties. La première partie de 20 % est remise directement au gagnant du tirage le mercredi à 16 h en direct sur la page Facebook de Centraide HCNM. La seconde partie de 30 % va dans une banque accumulée, le lot progressif.

« Ce 30 % s’accumule d’une semaine à l’autre jusqu’à ce qu’un des gagnants trouve l’as de cœur dans le tableau derrière moi au bureau, où se trouvent 52 cartes à jouer. Le gagnant qui tire l’as de cœur remporte tous les 30 % qui ont été accumulés les semaines précédentes. Par exemple, mercredi prochain, le lot sera de 1 700 $ », détaille Mme Mailloux.

Depuis le début des ventes en juin, la loterie a suscité un engouement croissant parmi la communauté. Le permis pour la loterie sera renouvelé chaque année, permettant à Centraide de recommencer le processus dès que l’as de cœur est trouvé.

Soutenir différents fonds

« Selon les moments de l’année, les sommes seront allouées à différents fonds, car nous avons huit fonds distincts chez Centraide. En ce moment, nous travaillons pour le fonds Retour en classe pour la période scolaire où les gens commencent à magasiner leurs fournitures scolaires au début/milieu août. Nous voulons être prêts à aider les familles qui n’ont pas la capacité financière de supporter ces coûts », précise Josée Mailloux.

L’engagement social et la mobilisation des gens sont au cœur de cette nouvelle façon de fonctionner.

« Nous avons une responsabilité citoyenne en essayant de faire une différence. À la rentrée, nous passerons au fonds Collation dans les écoles avec le Centre de services scolaire de l’Estuaire. Nous avons besoin d’environ 40 000 $ cette année pour nous assurer que les enfants aient au moins une petite bouchée chaque jour dans les écoles afin de favoriser leur concentration et leur attention », ajoute la directrice générale.

Des besoins tout au long de l’année

La loterie a déjà captivé l’attention des participants, bien que les montants actuels soient encore modestes. Josée Mailloux croit qu’ils pourront dépasser les 50 000 $ et même atteindre les 100 000 $. « Cela rend nos live Facebook plus excitants et ajoute une plus-value lorsque nous annonçons un gagnant », conclut-elle.