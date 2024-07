De nouveaux horizons pour Tourisme Baie-Comeau

Tourisme Baie-Comeau est porté par un vent de fraîcheur. L’arrivée de la saison estivale rime avec une toute nouvelle identité visuelle pour l’organisme qui veut se positionner comme une destination incontournable de la Côte-Nord.

Après une immersion totale incluant des groupes de discussion et la consultation de littérature nord-côtière, l’équipe créative a identifié les trésors cachés de Baie-Comeau : une nature abondante, le majestueux fleuve Saint-Laurent, une culture riche et des saveurs locales authentiques.

Ce processus a permis de créer une identité qui capture l’essence même du territoire. « Baie-Comeau est sur la route de nombreux touristes qui découvrent la Côte-Nord et nous devions miser sur cette localisation géographique stratégique. Pour accroître notre notoriété comme destination touristique, nous souhaitions mettre de l’avant une identité forte, qui nous ressemble et qui nous mette davantage en valeur », explique Mathieu Pineault, directeur communications et tourisme à la Ville de Baie-Comeau.

L’objectif de Tourisme Baie-Comeau : « être attrayant pour un œil externe tout en rendant notre collectivité fière et lui donner le goût de s’approprier cette nouvelle image », ajoute M. Pineault.

Nouvelle signature

C’est donc dans cette vision que l’organisme touristique a créé sa nouvelle signature, conçue en collaboration avec l’agence Oasis et portée par le slogan De l’horizon à l’infini.

Bercée par le littoral, Baie-Comeau est reconnue pour sa beauté naturelle et son immensité. C’est pourquoi l’image renouvelée évoque les vastes paysages de la région et cette proximité privilégiée avec le fleuve.

« Nous sommes fiers de dire qu’ici, c’est une terre de possibilités qui vous attend », souligne Ben Duquette, directeur de création. « C’est notre manière de dire que les limites de la destination sont celles de votre imagination. »

Capter l’attention

Le logo et le territoire graphique possèdent le même ADN : un côté frais, vivifiant, coloré et ludique. « L’idée est de créer une identité inusitée, qui capte l’attention. Une image de marque qui ne se prend pas au sérieux et qui affiche fièrement ses couleurs », précise Vincent Pelletier, chef de création chez Oasis.

Les formes arrondies et la palette de couleurs variées reflètent l’essence dynamique et naturelle de Baie-Comeau, selon Tourisme Baie-Comeau qui se dit enthousiaste à l’idée de partager cette nouvelle identité avec le monde. Une nouvelle capsule vidéo sera d’ailleurs diffusée pour promouvoir l’image de marque nouvellement créée.

Rappelons que Baie-Comeau attire en moyenne 3 600 visiteurs lors des récentes saisons estivales et est la porte d’entrée vers certains attraits touristiques importants tels que les barrages hydroélectriques et Expédition 51.