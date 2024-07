Un succès pour le Festival de soccer estival 

Près de 600 jeunes, répartis dans 66 équipes, ont permis d’inscrire 97 matchs à l’affiche au Festival de Baie-Comeau tenu du 12 au 14 juillet.

« Nous devons maintenant ajouter des matchs le vendredi et le dimanche en soirée pour réussir à faire jouer tout le monde. Même si c’est un beau casse-tête, quel bonheur de voir autant de jeunes et de parents s’amuser au soccer avec le sourire », déclare Mathieu Pineault, président de l’Association de soccer mineur de Baie-Comeau, organisateur du festival.

Sur les 66 équipes inscrites, l’Association souligne que 34 d’entre elles proviennent des associations et clubs de la Côte-Nord, soit Sept-Îles, Port-Cartier, Forestville, Les Escoumins et Sacré-Cœur.

« En ajoutant les entraîneurs et responsables bénévoles, notre Festival attire donc plus de 300 personnes de l’extérieur de Baie-Comeau, en période estivale, dont plusieurs dorment à l’hôtel et vont au restaurant », mentionne M. Pineault.

« Ce n’est pas notre principal objectif, mais tant mieux si notre événement contribue à l’économie de Baie-Comeau », poursuit-il.