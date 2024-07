(Photos ) Secteur Mingan : le nouveau dépanneur Sprint se concrétise

« L’ouverture aura lieu à l’automne 2024 », précise Gabriel Bérubé Pelletier, directeur des départements de marketing et communications du Groupe F. Dufresne. Selon ce dernier, le nouveau dépanneur Sprint sera un véritable « projet A ».

Aucune perte d’emploi

Le porte-parole rassure qu’aucune perte d’emploi n’a été envisagée lors de ce changement de bannière.

« En général, dans ces transitions-là, on tente de conserver le plus possible les anciens employés », mentionne-t-il.

Puisque le changement nécessite un laps de temps avec une nouvelle construction, M. Bérubé Pelletier est conscient que certains employés ont quitté leur emploi pour se trouver autre chose.

Une compagnie familiale québécoise

Le Groupe F. Dufresne est une entreprise familiale de troisième génération fondée à Québec en 1950 et qui emploie près de 1 500 personnes.

Sprint est la bannière de plusieurs dépanneurs corporatifs et l’entreprise est également revendeuse exploitante de la bannière Petro-Canada.

Actuellement, le Groupe F. Dufresne détient 120 dépanneurs Sprint au Québec. Celui du coin boulevard René-Bélanger et Laflèche sera le troisième à Baie-Comeau.

Il n’a pas été possible de connaître le prix de cette transaction ainsi que le montant investi pour la construction du nouveau projet.

Des souvenirs disparus dans les débris

Maurice Parent qui fut, avec sa conjointe Pauline Gagné, propriétaire du parc de maisons mobiles a construit sa propre maison en 1949. Le 1577 boulevard Laflèche est devenu un héritage familial jusqu’au moment où il a été vendu en 2014.

Billy Harvey, petit-fils de Maurice Parent a des décennies de souvenirs à l’intérieur de cette propriété. « Plusieurs de nos souvenirs ont été détruits », confie-t-il au journal le Manic. La mère de M. Harvey a dû se départir de la maison lors du décès de son mari. Aujourd’hui, frappés par leur histoire dans les débris, ils expliquent que la maison aurait dû être relocalisée et non détruite. « Elle faisait comme partie du patrimoine de la ville », lance M. Harvey.

Le promoteur, soit le Groupe F. Dufresne a acheté le terrain du 1577 boulevard Laflèche en 2020.

La maison située au 1577 boulevard Laflèche lors de sa construction en 1949. Photo fournie par Billy Harvey