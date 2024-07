Bienvenue Émilie

Le Nord-Côtier accueille dans ses pages l’autrice et comédienne, Émilie Lajoie. Connue notamment pour son rôle de Jessica Renaud, dans l’univers des avocats de la défense de la quotidienne Indéfendable, elle fera aller sa plume pour vous offrir une histoire de fiction se déroulant sur la Côte-Nord. Aussi maman et amoureuse, sa région d’adoption à temps partiel l’inspire au quotidien.

Émilie Lajoie a gradué du Conservatoire d’art dramatique de Montréal en 2017. Depuis, il y a eu la pandémie, mais aussi, sa première pièce de théâtre, Notre petite mort, qu’elle a écrite et jouée au Théâtre Prospero de Montréal, dans une mise en scène de Sophie Cadieux. Au petit écran, il y a eu le rôle de

Mélodie dans Stat, on l’a vue également dans District 31 et dans Contre-offre.

Issue de l’univers de l’improvisation, la création d’histoires figure parmi ses passions premières. La Montréalaise d’origine n’avait jamais dépassé Tadoussac avant de rencontrer son amoureux, l’auteur-compositeur-interprète, Michel Villeneuve. « Et j’ai fini par accoucher à Sept-Îles », résume-t-elle.

C’est donc entre Montréal, Port-Cartier et L’Isle-aux-Coudres que le couple mène sa vie, ce qui est une grande source d’inspiration pour Émilie Lajoie.

« C’est une partie du territoire que j’apprends à connaître », dit-elle à propos de la Côte-Nord. « Un retour à la nature, aux choses simples. J’apprends à pêcher le saumon, on fait de la motoneige tout l’hiver. Je me sens vraiment plus grounder. »

Ce nouveau rythme de vie lui a donné envie de camper son histoire de fiction dans la région. La prémisse lui trotte d’ailleurs dans la tête depuis longtemps. À l’adolescence, elle a été marquée par la disparition d’un jeune de garçon de son âge qui a été beaucoup médiatisée. À ce jour, on ignore ce qui est arrivé

exactement dans cette affaire marquée par l’intimidation. Les années ont passé et l’idée de créer une fiction autour de cet événement marquant a germé.

Au cours des prochains mois, Émilie Lajoie imaginera et déploiera un récit que vous pourrez suivre

et lire sur nos différentes plateformes.

« Je veux me lancer dans le vide, en me disant que ça ne restera pas dans mon ordinateur », dit-elle.

Dans les prochaines pages, on vous propose le début de cette histoire que nous vous invitons à suivre.

« C’est la fuite de quelqu’un qui part de la ville et qui se retrouve sur la Côte-Nord à la recherche de quelque chose que je ne nommerai pas, car je ne le sais pas encore », décrit-elle.

Mémoire sélective, un récit d’Émilie Lajoie, illustré par Catherine St-Martin. À lire mensuellement dans votre Journal Le Nord-Côtier.