Le CHSLD Boisvert a besoin de vous

« L’effet de la musique en CHSLD c’est très important », constate Samuel Kerr, préposé aux activités du CHSLD Boisvert de Baie-Comeau. Aujourd’hui, il lance un appel à la communauté afin de les aider à remplacer leur vieux piano qui n’est plus accordable.

Au CHSLD Boisvert de Baie-Comeau, la musique est bien plus qu’un simple divertissement ; elle est une source de réconfort et de joie pour les résidents.

Depuis peu, leur piano, qui animait les journées des résidents, a rendu l’âme. Incapable d’être accordé, cet instrument est désormais inutilisable, laissant un vide dans la vie musicale de l’établissement.

Samuel Kerr se tourne vers la communauté pour trouver un remplaçant à cet instrument essentiel et souligne l’importance cruciale de la musique dans le quotidien des résidents.

« On sait que la Vallée des Roseaux s’était fait donner un piano par un membre de la communauté, donc si on est capable de rejoindre la communauté et qu’il y aurait des gens généreux qui pourraient nous aider, car on est limité dans notre budget. Un nouveau piano, ça fonctionnerait pas avec nos sous », dit-il avec espoir.

La préférence va vers un piano droit, classique. « Un piano électronique ça marche, mais on chercherait plutôt un piano droit, classique. C’est ça que je cherche, dans le style milieu de vie, mais il faut qu’il soit encore bon, capable d’être accordé et assez fonctionnel, pas quelque chose de brisé. Mon pianiste connaît pas mal ça donc il est capable », précise Samuel.

« Jean-Eudes Gagnon, c’est mon pianiste qui vient jouer de la musique à Boisvert, il est ici depuis mai », explique Samuel. La présence de Jean-Eudes et sa musique ont apporté beaucoup de bonheur aux résidents, et l’absence d’un piano fonctionnel limite désormais cette source de joie.

L’impact de la musique sur les résidents est indéniable, ça améliore un peu leur milieu de vie.

« Quand on a de la musique sur les étages, les résidents écoutent dans leur chambre, pis ils adorent ça. Ce n’est même pas juste mon pianiste qui va jouer, mais de la famille qui vient. On a des visiteurs et on cherche à amener la communauté à venir voir les résidents, à faire une connexion avec eux. Des fois, ils jouent juste deux minutes, pis ça fait une activité de plus dans la journée », raconte Samuel.

Les activités musicales au CHSLD Boisvert ne se limitent pas qu’aux prestations de Jean-Eudes et des visiteurs.

« Depuis décembre, on a eu Les Chevaliers de Colomb qui sont venus faire un spectacle de Noël. En février, on a eu Le Vent tout en musique qui sont venus faire un spectacle de musique. Jean Lévesque, un violoniste local, vient nous jouer du violon également, donc on fait vraiment beaucoup d’activités de musique. Ça aide vraiment avec l’anxiété des résidents et l’ennui », explique Samuel.

Pour Samuel Kerr, il est clair « qu’il n’y a pas tout le monde qui reçoit de la visite, alors ça les aide vraiment dans leurs moments difficiles, ça peut les réconforter. Quand ils s’ennuient, la musique, ça réconforte beaucoup dans ces temps-ci. »

Si vous êtes intéressé(e), veuillez contacter Samuel Kerr, au 418-378-9957.