Les équipes au sol vont commencer à attaquer l’incendie de Labrador City

Les équipes au sol se préparaient mardi à lancer leur attaque contre un incendie de forêt rugissant près de Labrador City. Les flammes ont forcé des milliers de personnes à évacuer la semaine dernière, ont indiqué les autorités.

Le premier ministre de Terre-Neuve-et-Labrador, Andrew Furey, a affirmé que des équipes étaient sur le terrain pour effectuer des travaux préliminaires autour du périmètre de l’incendie, tandis que des bombardiers d’eau de la province et du Québec l’arrosaient depuis le ciel.

Le Nouveau-Brunswick a également promis de l’aide, a mentionné M. Furey. Mais alors que les incendies ravagent le pays, il est difficile d’obtenir davantage de renfort.

«Le pays tout entier est actuellement confronté à une menace importante liée aux incendies de forêt», a affirmé M. Furey lors d’un appel vidéo depuis Halifax, où il participe à des réunions avec les premiers ministres du pays.

«En conséquence, l’offre nationale de moyens et de ressources humaines en matière de suppression, d’atténuation et de lutte est plus limitée qu’elle ne le serait en temps normal.»

Labrador City abrite environ 7450 personnes et est la deuxième communauté de la région à être évacuée en raison d’incendies de forêt en l’espace de quelques mois. Les résidents ont été invités à partir vendredi soir et à conduire six heures vers l’est jusqu’à Happy Valley-Goose Bay, où M. Furey a déclaré que plus de 6000 évacués se sont enregistrés auprès des équipes des services d’urgence.

L’incendie brûle à environ six kilomètres à l’ouest de la ville et à environ un kilomètre de la décharge, a annoncé M. Furey. L’incendie s’est étendu de six kilomètres carrés à la fin de la semaine dernière à 140 kilomètres carrés mardi, a-t-il indiqué.

Labrador City se trouve près de la frontière provinciale avec le Québec. Les villes voisines de Fermont, au Québec, et de Wabush, à Terre-Neuve-et-Labrador, sont en alerte d’évacuation au cas où l’incendie se rapprocherait.

Les trois mines de la région : Champion Iron Ltd., à Fermont ; Iron Ore Co. of Canada, à Labrador City ; et Tacora Resources Inc., à Wabush — sont temporairement fermées.

Le mois dernier, environ 750 résidents et travailleurs ont fui Churchill Falls, alors qu’un incendie de forêt se rapprochait de la ville. Ils ont été autorisés à revenir au début du mois.

La mairesse de Labrador City, Belinda Adams, a officiellement déclaré l’état d’urgence lundi soir.

«Nous faisons cela pour garantir la sécurité et rechercher un soutien supplémentaire pour maintenir nos services essentiels et protéger nos actifs», a affirmé Mme Adams dans une vidéo sur les réseaux sociaux.

Les habitants de Wabush doivent se rendre à Labrador City pour faire l’épicerie et se procurer de l’essence, et les responsables municipaux ont nolisé des autobus pour les y emmener.

À Halifax, M. Furey a rapporté que les premiers ministres parlaient des incendies partout au pays et de la meilleure façon de s’y préparer et de les combattre. Il souhaite établir un centre de formation et d’intervention en matière de lutte contre les incendies dans le centre de Terre-Neuve qui pourrait desservir tout le Canada atlantique, a-t-il fait savoir.

Terre-Neuve-et-Labrador a imposé une interdiction de tous les feux extérieurs partout dans la province, car toutes ses équipes et tous ses équipements sont retenus au Labrador. Le ministre des Forêts, Elvis Loveless, qui a rejoint M. Furey lors de l’appel vidéo, a déclaré que l’interdiction restait en vigueur malgré quelques courriels de protestation qu’il dit avoir reçus de «campeurs passionnés».

Dans la dépêche du 16 juillet portant sur le feu de forêt près de Labrador City, La Presse Canadienne avait erronément rapporté que la superficie de l’incendie était de 14 kilomètres carrés. En réalité, il était de 140 kilomètres carrés.