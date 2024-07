31e Semaine nationale de prévention de la noyade

La Société de sauvetage a annoncé le début de la 31e édition de la Semaine nationale de prévention de la noyade, qui se déroule jusqu’au 27 juillet. Cet événement coïncide avec la première semaine des vacances de la construction, une période où des milliers de Québécoises et Québécois sont en congé à travers la province.

Sur le thème « La noyade est évitable », l’organisation réitère son engagement à sensibiliser le public et à lutter contre l’occurrence des noyades.

Chaque année, trop de vies sont perdues dans des circonstances tragiques qui pourraient être évitées grâce à une meilleure connaissance des risques et des mesures de sécurité adéquates.

Les objectifs de cette semaine de sensibilisation sont nombreux, mais les principaux restent d’éduquer et sensibiliser la population, former et engager la communauté aux divers risques de noyades.

Activités de sensibilisation à Baie-Comeau

La Ville de Baie-Comeau via son service des Loisirs et de la Culture va organiser plusieurs activités dans les deux piscines au courant de la semaine de prévention avec divers concours, cours, kiosques et animations organisés quotidiennement (voir le détail des activités sur la page Facebook Natation VBC).

L’idée derrière tout cela est de faire de la prévention auprès des enfants, des jeunes parents et des adultes tout en s’amusant et en éduquant la population.

Dans le cadre de cette semaine, un exercice d’évacuation d’urgence au courant de la journée du mercredi 24 juillet sera réalisé dans le but de montrer aux citoyens ce que les sauveteurs ont à faire lors d’une situation d’urgence majeure. Cette simulation permettra autant aux employés qu’aux usagers de se pratiquer.

Faire rimer plaisir et sécurité

L’été est la saison idéale pour profiter des activités aquatiques. Que ce soit dans l’eau, près de l’eau ou sur l’eau, passer du temps en famille et entre amis est un incontournable pour bon nombre de personnes souhaitant se détendre et s’amuser. Cependant, il est crucial d’adopter des comportements sécuritaires pour garantir la sérénité de ces moments.

Pour ce faire, la Société de sauvetage recommande de choisir des lieux de baignade surveillés par des sauveteurs qualifiés, de respecter les consignes de sécurité, de garder un œil attentif sur les enfants et d’éviter les comportements à risque. Lors de la pratique d’activités nautiques, le port du gilet de sauvetage, la vérification de l’état de l’embarcation, la sobriété, la connaissance du plan d’eau et des conditions météorologiques sont des conditions indispensables avant de partir.

Adopter ces précautions permet d’apprécier pleinement les joies de l’eau tout en minimisant les risques. La Semaine nationale de prévention de la noyade est une occasion de rappeler que chacun a un rôle à jouer pour prévenir les noyades et faire de l’été une saison sécuritaire pour tous.

Pour plus d’informations sur les activités et les ressources disponibles, rendez-vous sur le site de la Société de sauvetage ou suivez leurs réseaux sociaux.