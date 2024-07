Baby Gourmet Foods rappelle des céréales pour bébés possiblement contaminées

Une marque de céréales pour bébés est retirée de tous les détaillants en magasin et en ligne au Canada en raison d’une possible contamination par la bactérie Cronobacter.Baby Gourmet Foods, de Calgary, a émis un rappel de produit pour ses céréales complètes biologiques pour bébés Avoine à la banane et aux raisins, vendues en paquets de 227 g. LA PRESSE CANADIENNE/HO-Agence canadienne d’inspection des aliments.