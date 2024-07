Attention fragile: juillet et août, période sensible du béluga

En été, la population de bélugas du Saint-Laurent accueillent ses petits. Commencent alors les apprentissages pour les baleineaux. Cette période est critique pour l’avenir des nouveaux venus, alors que le fjord et le fleuve accueillent aussi des hordes de plaisanciers.

Comme chaque année, Pêches et Océans Canada (MPO), Parcs Canada, le Groupe de recherche et d’éducation sur les mammifères marins (GREMM) et le Réseau d’observation des mammifères marins (ROMM) mènent conjointement la Campagne de sensibilisation et de protection des bélugas du Saint-Laurent.

Présents sur l’eau, dans divers événements publics et sur internet, ils souhaitent sensibiliser les usagers de l’habitat du béluga aux comportements adéquats à adopter lorsqu’en présence de celui-ci.

En 2023, plus de 1300 plaisanciers ont été atteints, notamment via des patrouilles nautiques conjointes . Celles-ci sont d’ailleurs en cours depuis le 21 juillet et jusqu’ au 4 août par des agents des pêches et des gardes de parc qui patrouillent sur les côtes de l’estuaire et le fjord à la rencontre des adeptes de voile, de bateau à moteur, de kayak et de planche à pagaie. On les verra également en mer dans les secteurs très fréquentés par les bélugas et les plaisanciers.

Des patrouilles aériennes sont également au programme.

Des visites dans les marinas et quais du Québec se déroulent du Bas-Saint-Laurent au Saguenay-Lac-Saint-Jean, afin de prôner l’adoption de bons comportements de navigation dans l’habitat essentiel du béluga. La règle du 400 mètres de distance s’applique en tout temps.

L’habitat essentiel du béluga.

On peut également découvrir 5 actions accessibles pour contribuer à la protection du béluga dans un article publié conjointement par les partenaires sur la plateforme Baleines en direct.

Plaisancier, la formation en ligne « Naviguer dans l’habitat des baleines », gratuite et ludique, est un moyen à votre disposition pour obtenir des connaissances sur le béluga et autres espèces de baleines et de se renseigner sur les règlements en vigueur. Développée en partenariat par le Réseau d’observation des mammifères marins (ROMM), le Groupe de recherche et d’éducation sur les mammifères marins (GREMM), Parcs Canada et Pêches et Océans Canada, on y accède facilement ici.