Justin Poirier partage son savoir à l’école de hockey Carbonneau/Duchesne/Dykhuis

L’as marqueur du Drakkar de Baie-Comeau est de retour sur la Côte-Nord. Justin Poirier passe deux jours à Sept-Îles comme instructeur invité de l’école de hockey Carbonneau/Duchesne/Dykhuis.

L’auteur de 51 buts lors de la dernière saison de la Ligue de hockey junior Maritimes Québec est débarqué à Sept-Îles mardi matin. Il se dit content de revenir sur la Côte-Nord pour quelques jours.

Le numéro 9 du Drakkar a eu l’occasion de rencontrer les jeunes.

« Si ma présence peut leur faire plaisir, c’est super. Ils sont contents de me voir. Ça peut les inspirer à jouer junior », a-t-il dit.

Justin Poirier souhaite apporter aux participants les petits détails qui entourent le jeu sur la glace. « Dépendant de leurs besoins, je peux les aider sur leurs techniques de shot ou autres. Il y a plusieurs groupes variés. »

Celui qui a été choisi par les Hurricanes de la Caroline lors de la dernière séance de repêchage de la Ligue nationale de hockey collabore lors de différentes écoles de hockey.

Dans sa jeunesse, le natif de Valleyfield a multiplié les participations comme hockeyeur, que ce soit dans la région de Montréal ou ailleurs en province, entre autres à Gatineau ou à Québec.

« Mes parents ont toujours investi pour que je participe à des écoles de hockey, parfois pour aller chercher des spécialistes en s’éloignant de la maison », a-t-il conté.

Co-responsable de l’école de hockey septilienne, Michaël Bettez se dit content d’accueillir le joueur étoile du Drakkar. « C’est une bonne tête d’affiche et on est heureux de l’avoir et de lui faire découvrir la région (Sept-Îles). » Une sortie en bateau est d’ailleurs prévue en soirée.

« Ça fait des vacances et ça me fait visiter », a mentionné Justin Poirier.

Il retournera à Baie-Comeau vers la mi-août pour le camp du Drakkar. Il mettra le cap sur la Caroline au début septembre pour le tournoi des recrues avec les Hurricanes.