Marcher, courir et rouler pour la bonne cause 

Du 23 au 25 août, la Randonnée santé populaire fera bouger la population de tout âge tout en contribuant à la Fondation de la santé et des services sociaux de Manicouagan (SSSM).

Les participants sont invités à se fixer un défi sportif personnel à la marche, à la course ou à vélo qu’ils pourront réaliser les 23, 24 et 25 août. Ils pourront également déterminer un objectif financier de leur choix et à amasser des dons dans leur entourage pour la cause.

Ensuite, afin de célébrer leur accomplissement, les participants de la Randonnée santé populaire sont invités à venir défiler avec les cyclistes de la Randonnée Vélo Santé Alcoa lors de la grande arrivée au Parc des Pionniers le 25 août en après-midi.

Des porte-parole en santé

La Fondation SSSM a choisi des porte-parole pour chaque discipline afin de motiver les participants et de promouvoir les saines habitudes de vie. Le vélo sera représenté par Dr Olivier Mailloux et Karyna Parades, Marie-Ève Hébert fera office de porte-étendard pour la course alors que la marche sera personnifiée par Chantal Asselin.

« Nous avons accepté le rôle de porte-parole, car nous croyons réellement que cet événement mobilisera la population de la Manicouagan à bouger et à sortir profiter des paysages uniques de notre région ! Notre idée était de rendre accessible un événement sportif de la Fondation puisque les places sont limitées dans la Randonnée vélo santé Alcoa et que ce n’est pas tout le monde qui peut se permettre de parcourir 300 km à vélo. La Randonnée santé populaire est donc née de ce souhait », mentionnent mesdames Hébert et Asselin.