Projet de stationnement à Tadoussac : le conseil veut être dédommagé

Les élus de Tadoussac ont résolu d’officialiser leurs exigences et préoccupations quant au projet de stationnement ou aire d’attente pour le service de traversiers, prévu hors route du côté sud de la côte du Bateau-Passeur. Malgré que les élus en place en 2020 aient accepté par résolution le scénario 4 proposé par le ministère des Transports, le conseil actuel se ravise.

Le maire Richard Therrien indique que la municipalité a rencontré le ministère à deux reprises pour lui faire part de ses inquiétudes.

Celui-ci n’est « pas trop en accord avec ce projet de stationnement et la façon qu’ils veulent que ça se fasse », a précisé l’élu.

Le conseil municipal demande au ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTMD), d’assumer les frais d’un nouveau projet d’immeuble à logements ou la relocalisation de l’édifice à 8 logements existant, la relocalisation de la piste de motoneige, d’inclure dans le projet une piste cyclable et des stationnements existants, ainsi que la relocalisation du stationnement appartenant à la Société des établissements de plein air du Québec (SÉPAQ).

Ceci, entièrement à leurs frais.

Étapes

L’ancien poste de police, qui est abrite actuellement 8 logements, et une propriété privée devront être relocalisés si les travaux de stationnement sont autorisés.

Le MTMD prendra la majorité du stationnement de la SÉPAQ, qui sera réduit de « 50 à 60 emplacements », estime Richard Therrien.

Le projet compte des phases succinctes d’expropriation, de dynamitage, de nivellement du terrain et de l’aménagement comme l’asphaltage et la pose de signalisation et d’équipements.

L’élu révèle qu’une rencontre pour éclaircir le dossier aura lieu avec le MTMD et la municipalité dans les « prochaines semaines ou les prochains mois ».

Route non réglementaire

Richard Therrien fait valoir que la route du Bateau-Passeur n’est pas réglementaire, et que sa configuration actuelle peut entraîner des accidents.

« La route avait été construite pour 4 voies, et ils ont ajouté la voie dédiée à la circulation locale pour entrer dans le village », explique-t-il.

Ce dernier rappelle la dangerosité lors des longues files de trafic, où des gens essaient d’entrer dans le village par la rue des Forgerons Nord en coupant dans la voie en sens inverse.

« Quand le trafic se rend plus haut, les gens d’ailleurs ne savent pas qu’ils doivent emprunter la voie locale », rappelle-t-il.