La bibliothèque Alice-Lane divertit en août 

Ce n’est pas parce que les vacances battent leur plein que la culture prend une pause. En effet, la bibliothèque Alice-Lane propose une programmation variée pour le mois d’août, avec trois activités captivantes destinées aux petits et grands.

De la lecture inspirante de l’auteur franco-ontarien Marc-Antoine Gagnier, à une exposition sur les femmes scientifiques qui ont changé le monde, en passant par un spectacle de théâtre d’objets pour les enfants, il y en aura pour tous les goûts et toutes les curiosités.

Jeudi 8 août

De 9 h 30 à 11 h 30 : l’auteur franco-ontarien Marc-Antoine Gagnier, connu pour sa série pour enfants Renarde-Woman, sera présent à la bibliothèque Alice-Lane pour une matinée de lecture et d’encouragement.

Gagnier, qui est lui-même autiste, adressera un message inspirant aux personnes partageant sa condition, les incitant à croire en leurs rêves et à foncer dans la vie. Il lira des extraits des trois premiers tomes de sa série, qui rend hommage aux femmes en soulignant leur courage et leur ingéniosité. Cette activité est gratuite et ouverte à tous.

Mardi 13 août

Vernissage de 17 h à 19 h de l’exposition Des Rachel qui changent le monde, conçue par Émilie Schwartz de Vigilance OGM, sera inaugurée le mardi 13 août à 17 h. S’inspirant de la célèbre lanceuse d’alerte et biologiste Rachel Carson, cette présentation met en lumière dix portraits de femmes scientifiques qui ont consacré leur vie à l’étude, la lutte ou l’encadrement des pesticides.

Ces héroïnes partagent leur expertise à travers divers domaines tels que l’agronomie, la biodiversité, la politique, les lobbys, la santé, le droit et notre rapport à la nature. L’événement est gratuit et ouvert à tous, avec collations et breuvages offerts lors du vernissage. L’exposition se poursuivra jusqu’au 2 septembre.

Mardi 20 août

De 9 h à 10 h 30 pour les 3 à 5 ans et de 15 h à 16 h 30 pour les 7 à 12 ans. La bibliothèque Alice-Lane accueillera Marc Duval et son spectacle de théâtre d’objets, Général Patente. Cette représentation promet d’entraîner les jeunes dans l’univers des contes traditionnels à travers une panoplie de jeux et d’objets, offrant un moment ludique et amusant pour tous.

La séance du matin, de 9 h à 10 h 30, est destinée aux enfants de 3 à 5 ans, tandis que celle de l’après-midi, de 15 h à 16 h 30, est pour les 7 à 12 ans.

Cette activité est rendue possible grâce au soutien financier de l’Entente de développement culturel entre la Ville de Baie-Comeau et le ministère de la Culture et des Communications. Les places sont limitées à 50 enfants par représentation et l’inscription est obligatoire au 418-296-8304.