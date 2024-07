Le serpent de roches d’Hugo oscille et prend sa place au parc des Pionniers

Hugo est un petit garçon plein de vie âgée de huit ans. Paradoxalement, il doit affronter une leucémie sévère depuis plus d’un an. Ce courageux petit Nord-Côtier a un souhait, celui de construire le plus long serpent de roches au monde avec l’aide de sa collectivité, soit ceux qui le supportent lui et sa famille depuis l’arrivée de la maladie.

« La maman d’Hugo et lui-même sont à l’origine de ce projet-là », a expliqué Nicolas Jobin, père du jeune garçon au journal Le Manic.

Après avoir vécu une année particulièrement difficile, tout en essayant de reprendre une vie quasi normale, Hugo voulait faire du bénévolat.

« Il y a tellement de gens qui nous ont aidés et soutenus que moi aussi j’aimerais faire ça », selon les dires du garçon que raconte son papa.

En contactant La Vallée des Roseaux, le projet créatif de peinturer des roches est arrivé dans la tête d’Hugo. Il cherchait à animer une activité avec les bénéficiaires du centre de jour.

« La première grosse roche qu’ils ont ramassée ressemblait à une tête de serpent », confie M Jobin. Depuis, l’idée d’installer les roches au Parc des pionniers est née.

Un effet boule de neige

Mardi, Hugo et sa mère sont allés installer la première partie du serpent de roches avec la petite affiche explicative du garçon. Sans se soucier de la popularité de l’activité, la famille Jobin était simplement contente que leur garçon se sente bien dans cette activité de partage.

Encore bouche bée et ému, M Jobin explique que « des proportions inattendues sont arrivées grâce aux partages des réseaux sociaux », seulement 48 heures après la publication faite par une Baie-Comoise.

Ils ont reçu des messages d’amis, mais également de touristes et même de Centre de petite enfance qui ont envie de participer au projet de leur garçon.

« Hugo trouve ça vraiment extraordinaire », conclut son père.

Aujourd’hui, sa mère et lui sont allés faire la première activité à la Vallée avec les participants nous a expliqué fièrement M Jobin.

Activité le 29 juillet

« Toutes les personnes qui auront peintes des roches au courant des derniers jours, que diriez-vous qu’on se donne rendez-vous au Parc des Pionniers, lundi le 29 juillet, 18h30 pour y déposer nos roches peintes pour créer le plus long serpent de roches au monde pour le projet de Hugo », peut-on lire sur la page Facebook Roches Cools Côte-Nord, créé par Maude Roussel, artiste.

Notons que le record du monde est détenu dans le village de Bouvesse-Quirieu en France où des bénévoles et des enfants du village ont réussi à rassembler 31 731 cailloux colorés en juin dernier pour y former un serpent.