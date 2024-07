Une nouvelle affiche pour le Complexe récréatif Henry-Leonard

La nouvelle appellation Complexe récréatif Henry-Leonard fait suite à une résolution, adoptée en 2022, pour désigner l’ensemble des activités sportives, soit l’aréna, le skatepark, la patinoire extérieure, la surface de dekhockey, les installations d’athlétisme ainsi que le stade des Baies.

La Ville de Baie-Comeau a dévoilé une affiche identifiant toute la zone sportive à proximité de l’aréna de l’avenue Michel-Hémon.

« C’est un lieu stratégique et très populaire pour le sport à Baie-Comeau où il y a une grande concentration d’activités. Nous en sommes fiers et cette appellation officielle, en l’honneur d’un maire marquant de Baie-Comeau, lui donne encore plus d’envergure », indique le maire de Baie-Comeau, Michel Desbiens.