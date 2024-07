Le Pow-wow de Pessamit promet une édition haute en couleur

La célébration de la culture innue et des traditions passera par l’immense place léguée à la relève au Pow-wow 2024 de Pessamit, qui se tiendra du 27 au 28 juillet.

Le Pow-wow de Pessamit est un événement haut en couleur, centré sur l’amitié, la fraternité et la guérison émotionnelle et spirituelle, et est ouvert à tous.

Makusham, danses d’exhibition des invités spéciaux, prestation de smoke dance et intertribals seront attendus lors de l’édition de cette année au son des tambours avec White tail Cree singers, Moosetown, Northern Voice. Ainsi, danseurs et porteurs de pipe seront présents pour vous faire vivre les traditions innues tout au long de l’événement.

Le samedi, vous pourrez assister à un feu sacré pour débuter le Pow-wow, avec l’ouverture du site, la Grande entrée, un souper ainsi que la Seconde Grande entrée. Ensuite, le dimanche, une première Grande entrée précédera la Cérémonie de guérison où les personnes désirant faire partie de la cérémonie devront offrir du tabac aux porteurs de pipe.

La programmation complète du Pow-wow de Pessamit se trouve sur la page Facebook de l’événement. Notons que le Pow-wow est rendu possible grâce au Conseil des Innus de Pessamit & Patrimoine Canadien.