Les Bergeronnes : dynamique, créative et innovante

Les Bergeronnes est une municipalité située en Haute-Côte-Nord, à environ 250 kilomètres au nord-est de Québec et à quelques minutes de Tadoussac. Divisée en deux secteurs, la municipalité se démarque par son dynamisme culturel et entrepreneurial. La localité d’environ 600 résidents est connue pour l’observation des baleines au Centre d’interprétation et d’observation au Cap de Bon-Désir, ses événements de musique classique et jazz organisés par l’Odyssée artistique et son musée d’archéologie, le Centre Archéo Topo.

Son histoire remonte à l’époque de la Nouvelle-France, peut-on lire sur le site web de la municipalité. Visitées par Samuel Champlain en 1603, les rivières des Bergeronnes figurent dans ses écrits. Les premiers développements de la municipalité se sont effectués à l’abolition de l’ancien régime du Domaine du roi, qui a interdit le peuplement pour les non-autochtones jusqu’en 1842. À partir de cette époque, un moulin à scie et un moulin à farine sont installés, attirant ainsi des colons. Le développement de la communauté s’accélère ensuite avec la construction de scieries, l’ouverture de terres agricoles et la fondation de paroisses.

Passer de la musique au service juridique

Nathalie Ross est mairesse de sa municipalité depuis deux ans et demi. Née d’une maman non autochtone et d’un papa autochtone de la communauté d’Essipit, elle a toujours vécu aux Bergeronnes. Elle a élevé cinq enfants avec son conjoint et jouit aujourd’hui d’une grande famille qui inclut 10 petits enfants. Musicienne et enseignante de formation, elle est notaire de profession. Le bien-être collectif et l’environnement sont au cœur de ses priorités au service de sa communauté. Le secteur de la plage est selon elle un incontournable pour les visiteurs, et elle adore se promener dans le village en vélo électrique, qu’elle loue au garage municipal en saison estivale.

Nathalie Ross

Entre plein air et saveurs locales

Parmi les autres attraits touristiques à découvrir, notons les croisières pour l’observation des baleines, lesquelles sont effectuées par plusieurs entreprises locales et l’organisme Explos-Nature, qui offre également des activités pour découvrir le Saint-Laurent d’un point de vue plus scientifique. Accompagné de guides chevronnés, il est également possible de découvrir l’estuaire en louant des kayaks de mer. Il n’est pas rare d’observer quelques mammifères marins au passage. D’ailleurs, il est possible de s’offrir un hébergement en camping, près de la mer, d’où l’on peut entendre le souffle des baleines la nuit. Magie garantie!

Photo Marc Loiselle

Parmi les saveurs locales à déguster, on compte une boulangerie artisanale et des restaurants proposant un menu mettant en valeur des spécialités locales telles que des fruits de mer et autres produits du terroir. La municipalité accueille également Sel Saint-Laurent, une entreprise qui fabrique du sel de mer à même le fleuve. L’entreprise Le Rang offre quant à elle de beaux produits à base de camerises, un fruit de plus en plus cultivé sur la Côte-Nord.

En somme, Les Bergeronnes se distingue par son dynamisme culturel et entrepreneurial, enrichi d’un cadre naturel magnifique.