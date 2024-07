La FIFA retire six points au Canada, suspend trois entraîneurs pour un an

La FIFA a retiré six points de classement à l’équipe canadienne de soccer féminin aux Jeux olympiques de Paris et suspendu trois entraîneurs pour un an, samedi, en lien avec le scandale d’espionnage qui secoue l’organisation.

Les entraîneurs Beverly Priestman, Joseph Lombardi et Jasmine Mander ont tous été sanctionnés par l’organisation qui chapeaute le soccer sur la planète.

De plus, la FIFA a imposé une amende 200 000 francs suisses (312 700 $Can).

«Cette décision a été prise en raison de la possibilité que l’issue de la procédure affecte le développement du tournoi olympique de soccer féminin en cours», pouvait-on lire dans un communiqué de la FIFA.

«L’Association canadienne de soccer (ACS) a été reconnue responsable du non-respect des règlements applicables de la FIFA en relation avec son incapacité à garantir le respect par ses dirigeants participant au tournoi olympique de soccer féminin de l’interdiction de faire voler des drones au-dessus de tout site d’entraînement», a-t-on ajouté.

«Les dirigeants ont chacun été reconnus responsables de comportements offensants et de violation des principes du franc jeu en lien avec l’utilisation de drones par l’équipe canadienne qui participe au tournoi olympique de soccer féminin», a-t-on conclu.

L’ACS dispose maintenant d’une période de 10 jours pour demander des explications détaillées de la décision, et peut toujours contester les sanctions devant le Tribunal arbitral du Sport.