Mise en garde concernant la chaleur extrême en Haute-Côte-Nord

La Direction de santé publique de la Côte-Nord rappelle quelques conseils afin de rester vigilant en période chaleur accablante, alors que c’est ce qu’elle note en Haute-Côte-Nord jusqu’à mercredi.

Elle recommande évidemment de boire beaucoup d’eau sans attendre d’avoir soif. Autre conseil : passer quelques heures par jour dans un endroit climatisé ou plus frais, prendre une douche ou un bain frais aussi souvent que nécessaire ou se rafraîchir la peau ou encore réduire les efforts physiques, plus particulièrement dans les moments les plus chauds de la journée.

Il est aussi préférable de fermer les rideaux ou les stores lorsque le soleil brille ainsi que de ventiler si possible sa résidence lorsque la nuit est fraîche.

La Direction de la santé publique de la Côte-Nord indique dans un communiqué que des mesures de précaution sont généralement suffisantes pour se sentir plus confortables. Toutefois, certaines personnes sont plus à risque de développer des complications.

La chaleur sera à la baisse à compter de jeudi.





