Collecte de dons de sang : un succès malgré les défis estivaux

La collecte estivale de dons de sang d’Héma-Québec, organisée les 29 et 30 juillet au centre commercial Laflèche de Baie-Comeau et parrainée par la Fadoq de Haute-Rive, s’est conclue avec des résultats encourageants malgré des défis de taille.

Carl Hamel, superviseur pour les collectes mobiles, se dit satisfait : « Ce n’est pas complet, mais presque quand même. On a de bonnes journées. »

« Hier, on a fait 178 sur un objectif de 200, mais plusieurs personnes ne se sont pas présentées, presque 50. Donc c’est sûr qu’on fait un petit peu moins », a expliqué Carl Hamel durant la deuxième journée où il ne restait que quelques places de libres.

La collecte, bien qu’incomplète, a tout de même permis de récolter une quantité significative de sang, vital pour les hôpitaux et les patients.

Les vacances et la chaleur, des facteurs déterminants

Lorsqu’on lui demande les raisons de cette baisse de participation, Carl Hamel répond : « Les vacances, la chaleur, c’est l’été donc ça a joué. »

Il souligne que ces éléments, bien que prévisibles, posent toujours des défis logistiques et de mobilisation pour les collectes de sang. La non-présentation des donneurs inscrits a des répercussions notables sur l’organisation et la collecte elle-même.

« C’est sûr que nous, si les gens ne peuvent pas venir, c’est préférable qu’ils appellent pour qu’on puisse les remplacer par des gens qui veulent venir. On peut prendre aussi des gens lorsqu’ils se présentent, mais c’est sûr que quand on n’atteint pas les objectifs, ça nous oblige à travailler plus fort les autres journées ou rajouter des collectes. Les demandes, même si elles sont en baisse, car c’est l’été, les banques de sang sont toujours sollicitées, » explique-t-il.

Une organisation complexe et minutieuse

La préparation de ces collectes de sang est un travail de longue haleine, nécessitant une coordination rigoureuse.

« Il y a plusieurs étapes de gens qui préparent les collectes, appellent les donneurs et fixent des rendez-vous, et ça s’échelonne sur plusieurs mois. Ensuite, les équipes qui s’occupent de la logistique réservent les hôtels, les transports, les avions, etc. Les équipements arrivent la veille et c’est monté le matin même par les équipes. On repart ensuite avec le sang le soir en avion. C’est beaucoup de travail et d’organisation, » détaille Carl Hamel.

Un soutien local inestimable

Carl Hamel tient à remercier chaleureusement les bénévoles et les équipes locales, notamment la Fadoq, pour leur soutien indéfectible.

« On est habitué ici, les bénévoles et l’équipe de la Fadoq nous donnent un sérieux coup de main avec une grosse équipe qui est là deux jours et fidèle au poste avec M. Avoine, responsable des bénévoles depuis 5 ans. C’est super le fun et j’invite les gens qui n’ont pas de rendez-vous à venir qu’on puisse leur trouver une place. Merci beaucoup à toute la population de Baie-Comeau, c’est très apprécié et on repart d’ici avec presque 400 dons de sang donc c’est très important, » conclut-il avec gratitude.

La collecte de dons de sang estivale de Baie-Comeau démontre une fois de plus l’importance de la solidarité et de la mobilisation communautaires, surtout en période estivale où les défis sont nombreux.