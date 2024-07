Innu Nikamu réalise le rêve d’une femme atteinte d’un cancer

L’organisation du Festival Innu Nikamu a répondu à l’appel d’une femme de Québec qui rêvait de voir Kashtin en spectacle et de rencontrer ses idoles, au moins une fois dans sa vie, chamboulée par l’annonce d’un cancer.

« Ça fait drôle de dire ça, mais quand je vais fermer les yeux, ce sera de belles images », a dit Nathalie Lachance, quelques instants après le spectacle de Kashtin, mardi soir. « On m’avait demandé c’est quoi les chansons que j’aimerais et ils me les ont toutes faites. C’était extraordinaire ! », s’est-elle exclamée.

Sans attentes, la femme de Québec a envoyé un message au coordonnateur du Festival, Normand Junior Tshirnish-Pilot, lors du dévoilement de la présence du duo Vollant/Mckenzie à Innu Nikamu.

« Je lui ai écrit que si j’étais encore de ce monde, j’aimerais beaucoup voir Kashtin », a-t-elle raconté. « Kashtin, ça a fait ma jeunesse. J’avais la casette et ça jouait tout le temps, j’ai même usé le tape à casette à les écouter. J’ai passé par toutes les émotions [en les écoutant] : j’ai pleuré, j’ai eu de la joie. »

Nathalie Lachance en compagnie de Florent Vollant, mardi soir, à Innu Nikamu. Photo Sylvie Ambroise

Tout ceci, sans même comprendre les paroles en Innu-aimun.

Nathalie Lachance a reçu un diagnostic de cancer en juin 2023. En décembre 2023, on lui a annoncé que l’opération avait permis de tout retirer. Mais en mars dernier, la maladie est revenue.

« Je suis retournée voir le médecin et quand il a dit : malheureusement, on ne peut plus rien faire à part de la chimio, j’ai accueilli ça avec sérénité et résilience. C’est revenu. Sans chimio, j’en avais peut-être pour trois ou quatre mois. Ça veut dire que déjà, je ne serais peut-être plus ici », a-t-elle dit. « Donc j’ai pris la chimio et je me bats. Je suis une louve, je me bats et je vais le faire jusqu’à mon dernier souffle. »

L’organisation du Festival a offert à Mme Lachance et son conjoint le transport en avion et l’hébergement pour venir rencontrer ses idoles, à Mani-utenam.

« On pleurait les deux dehors, on était très émus. J’ai pris ça avec amour et je remercie sincèrement, pour moi c’est un cadeau énorme. »

-Propos recueillis par Sylvie Ambroise