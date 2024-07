Jeux olympiques | Port-Cartier était derrière Charles Paquet

Ils étaient près de 75 personnes à l’agora du CREC de Port-Cartier pour encourager Charles Paquet pour sa compétition de triathlon aux Olympiques de Paris, même des gens venus de Sept-Îles. Dans le lot des jeunes des clubs de natation de Port-Cartier et de triathlon, mais aussi Audrey Lachapelle et Diane Roux, qui ont déjà vécu des compétitions internationales dans la même discipline.

Les deux, comme l’ensemble des personnes présentes, étaient émotives tout au long de la course. Les encouragements et les applaudissements étaient nourris à chaque apparition de Charles Paquet à l’écran.

« Je suis tellement fière de lui », assure Audrey Lachapelle.

La présidente du Triathlon de Port-Cartier, qui a aussi pris part à des Championnats du monde, connait la game. Elle savait que tout était possible pour l’athlète de Port-Cartier même si à sa sortie de l’eau Paquet occupait le 33e rang, à 44 secondes de la tête.

« J’ai senti des gens découragés, mais je savais que ce n’était rien (son classement après la natation). Il allait rouler avec des king pin et je savais qu’il allait remonter. Le parcours est technique, plus de virages et ça roule moins vite. Charles s’est bien positionné. Il a connu une course incroyable », résume-t-elle.

Diane Roux abondait dans le même sens après la course de la fierté port-cartoise. « Je savais que ce n’était pas fini tant que ce n’est pas fini », mentionne celle qui admet avoir versé des larmes durant la course.

« Je suis fier de lui. On l’a vu grandir, évoluer et performer. Son mental est de fer et il a tout pour réussir », ajoute Mme Roux.

Audrey Lachapelle soutient que la performance du Port-Cartois apportera une bonne dose de confiance à Charles Paquet.

« Il sait ce qu’il peut accomplir et ne peut que grimper au classement. Ce qu’il veut, c’est se dépasser au quotidien », renchérit-elle.

« Il a atteint son rêve olympique, mais avec aujourd’hui, il s’en est peut-être rajouté un autre », dit-elle, parlant de médailles aux Olympiques de 2028 à Los Angeles. « À lui de savoir ce qu’il veut. »

Pour sa part, Murielle Pitre, co-fondatrice du Triathlon de Port-Cartier, mentionne que de voir Charles Paquet aux Olympiques dépassait son entendement quand elle a eu l’idée d’organiser l’événement il y a 30 ans.

« On en est rendu là aujourd’hui. Charles, je le vois à 4 ans, avec dans ses yeux une détermination en lui. Il était prédestiné à ça (aller aux Olympiques). Il avait les qualités pour aller là. Comme professeure d’éducation physique, c’est un bon mentor. »

Inspiration future

La participation du Port-Cartois aux Olympiques inspirera certainement d’autres jeunes, aux dires d’Audrey Lachapelle et de Diane Roux.

« Il y a peut-être un futur Charles Paquet qui a 8 ans aujourd’hui et qui va rêver aux Olympiques dans près de 15 ans. Moi j’ai vu Simon Whitfield (Olympien du Canada, médaillé d’or à Sydney en 2000), et je voulais faire comme lui », mentionne Mme Lachapelle.

« Il va avoir un impact dans nos clubs. Ils vont voir que c’est possible même si on est dans une petite région », soutient Mme Roux.

Cette dernière, qui a organisé le rassemblement à l’agora du CREC, était contente de voir autant de gens présents. « Les gens applaudissaient et encourageaient. Je suis sur un petit nuage. »