La meilleure gardienne de but au monde à l’école de hockey Jourdain-André-Pinette

Les dirigeants de l’école de hockey Jourdain-André-Pinette, qui se tiendra du 5 au 9 août à Mani-utenam, ont réussi une belle prise. La gardienne étoile d’Équipe Canada, la Charlevoisienne Ann-Renée Desbiens, y sera au début de la semaine.

Co-responsable de l’école de hockey en compagnie de Napessis André et Yoan Pinette, Adam Jourdain a usé de ses contacts du temps qu’il jouait dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec pour la faire venir à leur événement qui en sera à une quatrième édition.

« On a travaillé fort », a fait savoir Adam Jourdain, ancien des Huskies de Rouyn-Noranda. Les pourparlers entre lui et l’agent d’Ann-Renée Desbiens, soit Nicolas Riopel, se sont intensifiées à la mi-juillet. Ce n’est qu’hier que la présence de la gardienne de but à Mani-utenam la semaine prochaine a été confirmée.

M. Jourdain se réjouit d’avoir attiré la gardienne étoile de l’unifolié.

« Le hockey est un sport de plus en plus inclusif et on a plusieurs filles à notre école de hockey (de Mani-utenam) et dans celles des autres communautés. Ça donne un beau message », a-t-il dit au sujet de sa venue.

Ann-Renée Desbiens sera à l’aréna Mario-Vollant lundi après-midi et mardi matin. Malgré un agenda serrée, elle tenait à venir, a mentionné Adam Jourdain.

« Les filles et les femmes auront leur vedette à notre école de hockey », ajoute-t-il.

L’école de hockey Jourdain-André-Pinette de Mani-utenam accueille entre 80 et 100 jeunes par année, depuis sa première édition. Une quinzaine de personnes encadrent l’événement. Il est toujours possible pour les jeunes de s’inscrire.