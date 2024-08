Club de motocross de Baie-Comeau : s’initier avec Sarah-Kim Villeneuve 

Une chose est certaine, la journée de formation avec Sarah-Kim Villeneuve est synonyme de succès pour le Club de motocross de Baie-Comeau. Jeune femme prodige dans ce sport, elle y a transmis sa passion, ses techniques et son dynamisme. Les organisateurs sont même impatients pour répéter l’expérience l’an prochain.

Le Club de motocross baie-comois existe depuis des décennies. Année après année, les membres du conseil d’administration tentent de l’améliorer, de le faire connaître et surtout d’accompagner ceux et celles qui souhaitent s’initier au sport.

Le 30 juillet, Sarah-Kim Villeneuve, pilote professionnelle sur le circuit national depuis six ans a offert une journée de formation à Baie-Comeau. Tous les Nord-Côtiers et surtout Nord-Côtières débutants, intermédiaires et mêmes experts ont pu bénéficier des conseils de cette spécialiste de ce sport extrême.

« Depuis que nous avons organisé notre évènement le 29 juin (la 4e manche du championnat Saguenay–Lac-Saint-Jean [SLSJ]), nous sentons un nouvel intérêt », confirme Daniel Beaulieu, président du club. rencontré sur place par le journal le Manic. Depuis cette date le nombre de membres a presque doublé.

Un sport sans genre

« C’est important pour nous de démocratiser ça, ce n’est pas seulement un sport pour les garçons », souligne M. Beaulieu. L’inclusion autant pour les enfants, adolescents et adultes, de tous les niveaux et de tous les genres est une valeur primordiale pour le Club de la Manicouagan.

« Pour bien rouler, c’est une question de techniques, il n’y a rien qui est courageux, tout est mesuré », explique le bénévole.

La stratégie du Club d’inviter Mme Villeneuve afin qu’elle puisse offrir son expertise comme spécialiste de l’analyse du pilotage est une occasion pour que les filles et les femmes se sentent plus à l’aise, mais également pour que les coureurs de tous les âges puissent s’améliorer.

« Je ne voulais pas faire du motocross parce que j’avais trop peur »

La Saguenéenne Sarah-Kim Villeneuve a dû apprendre à aimer rouler sur son motocross. C’est à l’âge de 11 ans qu’elle a décidé de se lancer et de ne plus avoir peur. « Quand j’ai commencé, je n’étais vraiment pas bonne », lance l’athlète de 22 ans en riant. C’est avec des cours et de la pratique qu’elle a réussi à peaufiner ses techniques jusqu’à remporter le titre de vice-championne canadienne en 2021.

Redonner au sport

Travaillant à temps plein en santé animale et s’entraînant pour ses propres performances, Sarah-Kim Villeneuve tient à continuer d’offrir des formations. « Avant mon but était de toujours monter de niveau, mais maintenant mon objectif est de redonner au sport », explique-t-elle en entrevue avec le journal.

Depuis cinq ans, elle permet aux Clubs des quatre coins du Québec de bénéficier de son expertise. Elle mentionne d’ailleurs que la popularité féminine est visiblement grandissante depuis quelques années, ce qui la réjouit. « Souvent dans les compétitions régionales la classe la plus populaire c’est chez les femmes », dit-elle souriante.

L’athlète précise que lors de certaines journées de formation elle ouvre des groupes qui s’adressent seulement aux femmes afin qu’elles se sentent justement plus à l’aise.

Un endroit sécuritaire

Daniel Beaulieu et David Bouchard, président et vice-président racontent que le Club de motocross de Baie-Comeau est un endroit de prédilection pour tous ceux et celles qui possèdent cet engin.

Réseau cellulaire, matériel de premiers soins, pistes pour tous les niveaux, personnes responsables bref, tout y est afin de rouler en sécurité. « Il y a un jour 1 à tout le monde, et ce pour tous les âges », rappellent les deux hommes.