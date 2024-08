Jeux Olympiques 2024 : ma fierté d’être française

Je ne vous cache pas qu’en bonne Française pure souche que je suis, je suis longtemps restée dubitative quant à l’organisation du, sans aucun doute, plus grand événement mondial sportif qui a lieu dans mon pays au moment d’écrire ces lignes. Mais comme on dit en France « Il n’y a que les imbéciles qui ne changent pas d’avis » et, une fois encore, je suis fière d’être née dans ce qui est pour moi, le plus beau pays du monde.

Revenons d’abord et comme toujours aux bases. Les Français. Cette population un peu abstraite, égocentrique, bien chialeuse et aigrie, et fidèle à elle-même en quelque sorte, n’a pas manqué une occasion de se plaindre et dénigrer l’organisation des Olympiques 2024.

La France s’est rebellée contre les JO sur les réseaux sociaux durant de longs mois, décrétant que ce serait le fiasco du siècle, une honte internationale comme je l’ai souvent lu. Certains allant même jusqu’à créer des groupes pour saboter les jeux.

Pourquoi ? C’est dans notre nature, je vous dirais.

Et puis le contexte politique français de ces derniers mois n’a pas aidé à y voir de la joie et de la fierté là-dedans. Mais ce n’est pas le sujet du jour, j’y reviendrai une prochaine fois.

Il faut dire que jusqu’au dernier moment, personne ne savait ce qui allait se passer, des infrastructures à la cérémonie d’ouverture des Jeux. On ne savait rien, et je dois dire que cette cérémonie a fermé bien des bouches. Moi la première.

Quelle fierté j’ai ressentie en voyant mon peuple, mon histoire, ma culture, briller de mille feux devant les yeux du monde entier. Une France qui a rayonné et démontré son ouverture sur le monde, en prouvant à tous la puissante mégapole que nous avons en Paris.

Une première mondiale, la cérémonie n’a pas eu lieu dans un stade, mais sur la Seine où plus de 10 500 athlètes ont défilé à bord de 160 bateaux, passant devant les monuments emblématiques tels que Notre-Dame, le Louvre, et la tour Eiffel.

La cérémonie a inclus de nombreux tableaux artistiques époustouflants mettant en valeur le patrimoine culturel français, avec des performances de célébrités internationales et des artistes suspendus au-dessus de la Seine. Un final des plus majestueux conclu par nulle autre que Céline Dion chantant l’hymne à l’amour perchée du haut de la tour Eiffel.

Sérieusement, qui peut aujourd’hui faire mieux ? Nous le verrons en 2028 si Los Angeles y arrive, mais j’en doute.

Parlons des infrastructures incroyables à commencer avec les épreuves équestres qui ont eu lieu dans le plus magnifique jardin du monde, Versailles. Étant moi-même une ancienne cavalière, ces épreuves ont fait briller mes yeux de petite fille passionnée de saut d’obstacles.

Avez-vous regardé les épreuves de volley-ball aux pieds de la tour Eiffel ? Celles de tir à l’arc sur l’Esplanade des Invalides ou encore les épreuves de judo dans le somptueux Grand Palais ? Il n’y a rien à dire, Paris a misé gros et a remporté la main avec brio.

À mon humble avis, les Jeux olympiques de Paris ont leur place sur le podium des plus beaux jeux des temps modernes jamais organisés.

En parlant de podiums, vous êtes un petit peu à la ramasse mes amis canadiens… Je me permets de dire ça bien sûr en étant deuxième du classement provisoire.

Comment ne pas être fière lorsque je vois les athlètes français éblouir et amasser autant de médailles, devant les foules pleines de supporters venus de tout le pays pour encourager leurs sportifs. Quel plus grand bonheur pour un athlète que de gagner une médaille dans son propre pays ! Une fierté nationale ancrée à tout jamais dans nos cœurs patriotes.

La France, de par son histoire riche, sa grandeur architecturale et toute sa culture prouve au monde une nouvelle fois sa place de puissance mondiale à travers ces jeux. J’espère que dans vos yeux, vous voyez la même chose que moi et appréciez cette démonstration spectaculaire.

Il va sans dire que j’espère de tout cœur que mon pays montera sur l’une des trois premières marches de la réussite lors de la clôture des jeux.

Mais ce qui est sûr, c’est que la France a déjà gagné dans le cœur des Français pour avoir réussi l’exploit d’organiser ce qui sont, pour moi, les plus beaux Jeux olympiques du monde.