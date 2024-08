Michelle Martin aura marqué la politique municipale

« Mme Martin, vous avez laissé vos traces sur chacun d’entre nous. Dire au revoir à une personne que l’on aime n’est jamais facile, surtout à une femme qui a si profondément façonné nos esprits et nos cœurs », peut-on lire sur la page Facebook de la municipalité de Pointe-Lebel.

Le 30 juillet, on apprenait le décès de la mairesse de Pointe-Lebel, Michelle Martin, à l’âge de 72 ans. Mme Martin a été élue mairesse de la municipalité en février 2023. Les Lebelois, sa famille, ses proches et ses collègues sont en deuil.

Ses collègues élus de la Manicouagan ont d’ailleurs mentionné son bon travail et son dévouement, tout en offrant leurs condoléances à ses proches.

« C’est une très triste nouvelle, car Mme Martin faisait preuve d’un dévouement incroyable envers sa population et sa communauté. Elle travaillait très fort », exprime le préfet de la MRC de Manicouagan, Marcel Furlong.

« C’était la mairesse de la situation », dit Julien Normand, maire de Pointe-aux-Outardes. « On sentait dans les dernières semaines que la santé ne suivait pas, poursuit-il. On se demande ensuite si c’est le contexte politique de la situation à Pointe-Lebel. »

Le maire de Baie-Comeau, Michel Desbiens, a été élu comme maire au même moment que Mme Martin, lors d’élections partielles dans leur municipalité respective.

« Je travaillais avec Mme Martin depuis qu’elle a été élue. Je peux dire qu’elle travaillait très fort pour Pointe-Lebel, elle voulait que Pointe-Lebel redevienne ce qu’elle était avant, limiter les chicanes. Elle ne comptait pas son temps, elle voulait absolument régler les problèmes à Pointe-Lebel », confie-t-il.

Un impact positif

« Tout au long de notre parcours, nous rencontrons des personnes qui ont un impact durable sur notre vie. Chacune de ces personnes contribue à ce que nous soyons en ce moment présent d’une manière ou d’une autre. Il y a cependant certaines personnes, celles qui occupent une place très spéciale dans nos cœurs, celles que nous n’oublierons jamais et celles dont nous ne remercierons jamais assez l’univers d’avoir croisé notre chemin », a également écrit la municipalité de Pointe-Lebel sur les réseaux sociaux.

Marcel Furlong aura été touché par son immense volonté de bien travailler en équipe. « Tous les gens à la MRC ont apprécié les rencontres avec elle », dit-il.

« Dans le dossier de la récolte du bois à Pointe-Paradis, elle a consulté ses citoyens et la MRC et on a trouvé une solution. Elle voulait trouver des solutions. Je sais que le dossier d’eau potable pour les deux parcs, le parc Murray et le parc Langlois, ça lui tenait à cœur. Elle voulait trouver une solution à ça », ajoute le préfet.

« C’est une très grande perte pour Pointe-Lebel », exprime finalement Michel Desbiens.