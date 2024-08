Rivière-Saint-Jean : entre mer et rivières

Rivière-Saint-Jean est une petite municipalité de la Minganie, située à environ 150 kilomètres à l’est de Sept-Îles. Bien qu’elle ne compte que 230 habitants, incluant la communauté de Magpie, la municipalité est répartie sur un vaste territoire d’environ 650 kilomètres carrés. Son paysage, façonné par la rivière Saint-Jean et la rivière Magpie, attire les amateurs d’eau vive et de pêche.

Les premiers établissements à l’embouchure de la rivière Saint-Jean remontent à 1849, avec l’arrivée de pêcheurs de morue et de saumon. L’activité économique se développe autour de l’industrie de la pêche au cours des décennies suivantes, laquelle a été marquée par l’installation de postes de pêche et le développement de grandes entreprises comme Robin & Colas et Le Bouthillier. La municipalité civile voit finalement le jour en 1966, peut-on lire sur le site web Histoire du Québec.

Le village de Magpie a quant à lui été fondé en 1903 par les frères eudistes. Entre 1958 et 1961, une centrale hydroélectrique est construite sur la rivière Magpie. Comme dans plusieurs villages nord-côtiers, l’industrie forestière a dominé pendant plusieurs années grâce à sa scierie, qui est fermée aujourd’hui.

Photo Mathieu Dupuis

S’installer à Rivière-Saint-Jean

Mylène Poirier est originaire de Paspébiac en Gaspésie. Elle s’est installée à Rivière-Saint-Jean il y a une dizaine d’années avec son conjoint. Elle occupe le poste de directrice adjointe et agente de développement. Pour elle, la Minganie offre un cadre de vie unique, où la grandeur des paysages naturels se marie avec le calme de la vie communautaire.

Mylène Poirier

Parmi ses coups de cœur touristiques, on compte la caye aux phoques à Magpie, où un escalier a été rénové afin que l’on puisse y observer les mammifères marins.

Elle aime particulièrement se rendre à l’aire de repos sur la rivière Saint-Jean où la municipalité a installé une pergola, un foyer pour cuisiner, un abreuvoir pour adultes, enfants et animaux ainsi que des tables de pique-nique.

Elle affectionne également le champ des Robins, qui deviendra un site de camping cet été. Il est d’ailleurs possible d’y cueillir des petits fruits locaux pendant la saison estivale.

Elle conseille également aux visiteurs de se rendre à la sacristie de Magpie pour découvrir quelques artisans et produits locaux, comme des bougies, des pièces fabriquées au métier à tisser et au tricot, des bijoux, des tableaux et des sculptures en bois.

D’autres attraits touristiques à découvrir

La rivière Saint-Jean est réputée pour ses eaux poissonneuses, où la pêche au saumon attire des passionnés du monde entier. Avec ses 55 fosses réparties sur 27 kilomètres, elle offre une expérience de pêche exceptionnelle. Les montaisons de saumons sont impressionnantes. Les visiteurs peuvent explorer ces eaux navigables en canot motorisé, accédant ainsi à des pavillons d’hébergement au cœur d’une nature préservée.

Classée parmi les meilleures rivières mondiales pour les activités en eau vive par le National Geographic, la rivière Magpie est un incontournable pour les amateurs d’eau vive. Ses 280 kilomètres serpentent à travers le territoire ancestral innu, offrant des paysages grandioses et une biodiversité remarquable.

Rivière Magpie – Photo Fondation Rivières

À Magpie, les sentiers comme celui de l’Anse à Zoël, de la troisième chute et de l’île à Ross offrent aux visiteurs des vues spectaculaires sur le golfe du Saint-Laurent et sur l’embouchure de la rivière Magpie. Ces parcours faciles d’accès et gratuits permettent d’explorer la beauté naturelle de la région tout en profitant de la tranquillité des paysages côtiers.

Les visiteurs peuvent s’informer davantage sur les différents attraits touristiques au bureau municipal et à l’Association de protection de la rivière Saint-Jean.