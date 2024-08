Chronique | S’il vous plaît, taisez-vous !

Alors que nous sommes en plein milieu de la saison des festivals, je dois vider mon sac sur un phénomène qui prend malheureusement trop d’ampleur depuis plusieurs années. Je n’en peux plus d’entendre les gens bavarder lors des concerts, en festival comme en salle, comme s’il n’y avait personne autour et surtout, comme si ça ne dérange pas l’artiste sur scène.

Je m’adresse à vous, mes chers placoteux…

J’ai une question : pourquoi ? Pourquoi parler quand on vient spécifiquement pour voir un artiste ou un groupe sur scène ? Spectacle d’ailleurs pour lequel vous avez payé, probablement aussi cher que moi !

L’autre question est celle-ci : qu’est-ce qu’il y a à dire pendant un spectacle ? Qu’est-ce qui est si important à discuter maintenant, à l’instant même où on ne veut que profiter d’une représentation ?

Qu’est-ce qui ne peut pas attendre une heure ou deux ?

Ce phénomène ne date pas d’hier. Depuis longtemps, j’assiste à toutes sortes de spectacles de musique. Je peux me qualifier comme mélomane. J’adore découvrir des artistes, j’aime beaucoup de styles musicaux. Autant j’aime avoir un son d’ambiance, autant j’aime décortiquer un nouvel album et ses œuvres et me laisser emporter dans le processus créatif de l’interprète.

L’idée pour moi d’aller voir mes artistes favoris sur scène est d’assister à une tout autre création de leur part. De voir comment ceux-ci transposent ces pièces qui me font danser, pleurer, réfléchir, dans un spectacle pour lequel un énorme travail y a été consacré.

Temps et argent sont investis dans les chansons et dans un album par l’artiste ou le groupe et toute son équipe qui l’entoure. C’est la même chose pour les concerts.

Ce sont des gens qui ont mis des mois de préparations afin que je puisse vivre une expérience unique. Pour que tout le monde puisse vivre la même expérience. Et c’est là d’après moi le problème.

Il y a selon moi un manque de respect flagrant dans le fait de placoter fort pendant un spectacle.

Vous n’êtes pas seuls. À plusieurs reprises, mon expérience a été gâchée par quelques personnes qui n’avaient aucune intention de regarder ce qui se passait en avant.

Ici, on peut comprendre que cela va plus loin que le bavardage.

Il s’agit aussi des personnes totalement ivres ou encore celle devant moi qui a passé l’heure et demie sur son cellulaire. Pas pour prendre des photos ou des vidéos, car c’est moins dérangeant, mais texter ses amis. Trois ou quatre conversations en continu, sans avoir atténué la lumière de son cellulaire.

Une personne m’a dit il y a quelques semaines que puisque la musique était forte et que souvent elle sert en arrière-plan alors qu’on fait le « party », c’est ce qui diffère ce type de spectacle des autres divertissements.

Mon point est celui-ci : Si vous allez voir une pièce de théâtre, un spectacle d’humour, de danse, d’opéra ou même de cirque, vous ne parlez pas.

Pourquoi parler dans un spectacle de musique pop, rock, rap, etc. ?

Évidemment qu’on ne reste pas sans bouger à regarder tout ça en silence. Je m’attends à ce que les gens chantent, dansent, crient de joie entre les chansons. Mais pourquoi parler de la pluie et du beau temps ?

Un peu plus haut, j’ai écrit que le phénomène est présent depuis bien longtemps. Toutefois, chaque année, lorsque j’assiste à un spectacle, intérieur ou extérieur, j’y vois une multiplication.

Un spectacle de musique dure

en moyenne 90 minutes. Mon

conseil : attendez 90 minutes avant de raconter ce dont vous avez

de passionnant à raconter. Gardez le bavardage pour le souper avant ou le retour à la maison.

Sinon, il y a toujours l’idée d’inviter les gens chez soi et de faire jouer sa « playlist », qui coûte beaucoup moins cher.