Hockey Côte-Nord a trouvé son nouveau directeur

C’est Patrick Caron qui assurera les fonctions de directeur de Hockey Côte-Nord à partir de maintenant. L’organisation sportive en a fait l’annonce sur ses réseaux sociaux le 5 août.

Détenteur d’un baccalauréat en Gestion loisir, sport et tourisme de l’Université de Moncton, le résident de Rimouski possède une fiche impressionnant en ce qui concerne le hockey, selon le conseil d’administration.

En plus d’avoir joué aux niveaux de la LHJMQ et universitaire, il a aussi été hockeyeur professionnel aux États-Unis, en France, en Slovénie et en Allemagne.

« Il détient également une vaste expérience en coaching, que ce soit dans les camps et les cliniques de perfectionnement de Hockey Est-du-Québec, au niveau scolaire, dans la LHJMQ ou encore au sein de l’Association de hockey mineur de Rimouski, où il en état d’ailleurs le directeur technique depuis 2013 », apprend-on dans le communiqué.

« Je remercie Hockey Côte-Nord de m’offrir cette belle opportunité de participer au développement du hockey dans la région », affirme celui qui se donne pour mission de rallier les gens derrière un seul objectif : « travailler pour les jeunes afin de leur offrir un encadrement sain et dynamique à l’intérieur duquel ils pourront s’épanouir et se dépasser ».

Pour Stéphan Pelletier, président de Hockey Côte-Nord, il n’y a aucun doute que les connaissances de M. Caron seront mises au profit des jeunes et des associations afin de les soutenir dans l’apprentissage de leur sport.

Rappelons que l’ancien coordonnateur régional Jean-Philippe a quitté ses fonctions plus tôt cette année.