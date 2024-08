La forme du Baie-Comois Gaétan Simard 

Gaétan Simard est un mordu d’athlétisme. Pionnier dans ce sport et surtout bénévole impliqué auprès de la relève, il continue d’en inspirer plus d’un en participant à des compétitions d’envergure. Le Championnat canadien d’athlétisme Master 2024 est son dernier exploit.

« Souvent seul dans ma catégorie d’âge […], je me suis senti choyé d’avoir pu me joindre aux catégories plus jeunes », mentionne M Simard.

L’athlète de 58 ans a pris part à neuf épreuves avec des adversaires de 55 à 59 ans et parfois, il s’est retrouvé seul pour certaines disciplines. Les officiels lui ont permis de se joindre à d’autres groupes d’âge lorsqu’il était solitaire.

« Je n’ai aucun record personnel, mais neuf épreuves accompagnées d’une météo de 40 d’humidex durant ces trois jours de compétition, c’est un record en soi », lance le Baie-Comois.

Fier d’avoir atteint son premier objectif au pentathlon (cinq épreuves), soit 2 000 points, M. Simard en a d’ailleurs récolté 2 009.

Il a par la suite pris part au lancer du marteau, du poids, du disque ainsi qu’au javelot lors de cet évènement national duquel il revient décoré de cinq médailles.

Plus de 350 athlètes âgés de 30 à 80 ans ont participé aux épreuves qui se sont déroulées au Stade Claude-Ferragne de Laval.