Deux fois moins d’incendies de cause humaine qu’à l’habitude en juillet

Les équipes de la Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU) ont combattu environ 21 % moins de feux au cours du mois de juillet comparativement à la moyenne des 10 dernières années.

Ainsi, en zone de protection intensive, 53 incendies ont affecté 882 ha de forêt, alors que la moyenne des 10 dernières années est de 67 feux pour 1 034 ha brûlés.

La foudre est responsable de 57 % des feux survenus dans cette zone au cours du dernier mois. L’activité humaine est, pour sa part, à l’origine de 23 incendies, comparativement à une moyenne de 40 feux, soit près de la moitié de la valeur habituelle.

Au cours de la première moitié du mois de juillet, les précipitations et les humidités relatives ont été en dessous des normales de saison, particulièrement du côté est de la province. « Cela a entraîné un assèchement de la forêt dans ces régions », rappelle la SOPFEU, dans un communiqué.

Le risque de feux était alors particulièrement élevé lorsque de nombreux fronts de foudre se sont abattus sur le Québec entre le 8 et le 15 juillet, laissant au passage près d’une trentaine d’incendies en zone de protection intensive, principalement dans les régions de la Côte-Nord, du Nord-du-Québec et du nord du Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Outre la foudre (57 %), les principales causes des incendies du mois de juillet sont les feux de camp mal éteints (11 %) ainsi que les opérations industrielles et forestières (6 %).

Notons qu’en zone nordique, où la SOPFEU ne combat que les feux menaçant des communautés ou des infrastructures essentielles, 98 incendies de forêt sont survenus, soit trois fois plus qu’à l’habitude.

Fermont en pré-alerte d’évacuation

Parmi les incendies du dernier mois, celui qui aura le plus retenu l’attention est le feu 344, situé au nord est de la ville de Fermont. Il s’agit d’un feu causé par la foudre, rapporté le 8 juillet sur le territoire du Labrador. Ce feu a progressé vers le sud-ouest jusqu’à traverser la frontière québécoise le 13 juillet.

L’incendie de 11 836 ha a causé l’évacuation de Labrador City, en plus de mettre la ville de Fermont en pré-alerte d’évacuation. Le feu se trouvait alors à 14 km de la communauté. « Une équipe de gestion de feux majeurs s’est rapidement mise en place pour sécuriser la ville, dans un travail de collaboration avec les équipes de la province de Terre-Neuve-et-Labrador », se remémore la SOPFEU.

Bien que le feu ne soit pas encore éteint du côté labradorien, la bordure qui menaçait le Québec est maîtrisée sur une bande d’une largeur de 30 à 90 mètres, et ce, depuis le 21 juillet. « Le terrain plat, le combustible épars et la météo favorable ont permis un travail rapide et efficace », précise l’organisation.

Soutien aux provinces canadiennes

Les conditions météorologiques et le nombre peu élevé d’incendies de forêt au Québec ont permis à la SOPFEU, en collaboration avec le gouvernement du Québec, de soutenir les provinces canadiennes aux prises avec de nombreux incendies.

En juillet, le Québec a déployé 40 pompiers forestiers en Alberta. Aux ressources humaines s’ajoutent quatre avions-citernes (et leur équipage) et du matériel de combat terrestre, envoyés en Alberta et au Manitoba. Ces prêts de ressources s’inscrivent dans le cadre de l’Accord canadien d’aide mutuelle en cas d’incendies de forêt.